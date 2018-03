Slavia v derby prehrávala o tri góly. Tréner po remíze nazval Stocha obojstranným vlakom

Pavel Hapal nevyhral ani v druhom zápase na lavičke Sparty Praha.

PRAHA. Keď Sparta Praha viedla po prvom polčase sobotňajšieho duelu 21. najvyššej českej futbalovej súťaže 2017/2018 nad Slaviou Praha 3:0, na hostí z Edenu by si nikto nestavil.

Mužstvo trénera Jindřicha Trpišovského však po prestávke nastúpilo ako vymenené a v 289. derby napokon vybojovalo konečnú remízu 3:3.

Hostia sú naďalej na 2. mieste v tabuľke (42 bodov), Sparta je šiesta (35).

"V šatni nám tréner slušne vynadal. Spočiatku rozprával pokojne, ale potom mu už nestačili hlasivky. Vraveli sme si, že po zmene strán hlavne musíme streliť kontaktný gól a následne sa už môže stať čokoľvek.

Myslím si, že druhý polčas sme odohrali dobre. Ale ten prvý... Bola to bieda. Tento výsledok je ako víťazstvo, pretože stiahnuť v derby náskok 0:3 je niečo neskutočné," vyhlásil po stretnutí na webe Slavie jej kapitán Milan Škoda.

Ten v 95. min premenil pokutový kop po nedovolenom zákroku slovenského stopéra Lukáša Štetinu na prenikajúceho Stanislava Tecla. Jedenástku muselo odobriť až video.

K remíze pomohli aj Slováci

Kouč Slavie Trpišovský priznal, že mužstvu pomohlo druhopolčasové nasadenie Jakuba Hromadu.

"Chceli sme oživiť hru. Poslali sme do hry Hromadu, aby sme zvýšili tlak v strede poľa, keďže Souček tam bol v prvom polčase sám a na pomoc mu musel chodiť Hušbauer. Potrebovali sme Hušbauerovi ´uvoľniť ruky´, a to Hromada dokáže," vysvetlil 42-ročný kormidelník podľa webu idnes.cz zámer so slovenským mladíkom.

Blysol sa aj ďalší slovenský hráč. Krídelník úradujúceho českého majstra Miroslav Stoch v 70. min parádnou strelou pod brvno odštartoval stíhaciu jazdu Slavie.

Pre 28-ročného rodáka z Nitry to bol premiérový súťažný zásah v drese pražského mužstva.

"Bol jedným z tých, kto sa ani v prvom polčase nebál hrať a bol aktívny. Bohužiaľ, veľmi sme ho v tom nepodporili. Nakoniec dal gól a ukázal, že sa vie zapojiť aj do defenzívy. Je to veľmi dôležité, strháva tak celý tím k lepšiemu výkonu.

Vážim si, v akom nasadení hrá. Nie je to len jedným smerom, je to obojstranný vlak - jazdí tam a späť. Stoch je jeden z hráčov, ktorí idú výkonnostne poriadne nahor," pochvalne sa vyjadril Trpišovský.

Sparťania sa nečudujú tým, čo pískali

Hráči Sparty boli po zápase zdrvení. Rumun Nicolae Stanciu strelil do prestávky dva góly, ale tie ho v konečnom účtovaní netešili.

"Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, ale v tom druhom sme stratili koncentráciu a neboli agresívni. Neviem, čo sa s nami stalo," nechápal 24-ročný najdrahší hráč v histórii českej ligy.

"Nečudujem sa ľuďom, ktorí na nás po zápase pískali. Keby som bol fanúšik, urobím to tiež. Musíme si naliať čistého vína, či sme každý v druhom polčase pre úspech urobili maximum. Pre mňa to bol asi najhorší zápas v kariére," mieni útočník Sparty Václav Kadlec.

"V prvom polčase podala Sparta najlepší výkon, aký som kedy videl. Dali sme tri góly a mohlo ich byť aj viac. Bohužiaľ, neskôr nás rozhodilo niekoľko zle vyriešených situácií. Problém bol v individuálnych chybách, nie v kondícii.

Po dvoch inkasovaných góloch sme sa začali báť o výsledok, potom sme neodhlavičkovali loptu zo šestnástky a prišla penaltová situácia," mrzelo trénera Sparty Pavla Hapala, ktorý ku kormidlu pražského tímu prišiel pred niekoľkými dňami zo slovenskej reprezentácie do 21 rokov.