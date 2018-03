Zrušený slalom by už nič nezmenil, Hirscher však prišiel o možnosť vylepšiť rekord

Istým držiteľom veľkého i malého glóbusu bol už dávnejšie Marcel Hirscher.

18. mar 2018 o 11:57 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Konečné celkové poradie SP (39 súťaží):

1. Marcel Hirscher Rakúsko 1620 bodov 2. Henrik Kristoffersen Nórsko 1285 3. Aksel Lund Svindal Nórsko 886 4. Kjetil Jansrud Nórsko 884 5. Beat Feuz Švajčiarsko 856 101. Adam ŽAMPA Slovensko 36 122. Andreas ŽAMPA Slovensko 18

AARE. Po obrovskom slalome žien zrušili v nedeľu v dejisku finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švédskom Aare aj mužský slalom. Štart pretekárom znemožnil silný vietor.

Keďže išlo o finálové preteky, nehľadala sa za ne už náhrada. Na čelných priečkach celkového poradia i hodnotenia disciplíny sa však už nemohlo nič zásadné zmeniť.

Hirscher triumfoval siedmykrát

Prečítajte si tiež: Vlha má o dcéru strach. Ak bude treba, zoberie si ďalší úver

Istým držiteľom veľkého i malého glóbusu bol už dávnejšie Marcel Hirscher, ktorý vyhral celkové hodnotenie seriálu už siedmykrát za sebou.

Rakúšan napokon triumfoval s náskokom 335 bodov pred Henrikom Kristoffersenom. Nórskeho rivala zdolal o 164 bodov aj v klasifikácii slalomu, v ktorom zostalo v platnosti poradie po 11 súťažiach zimy.

Tretí skončil Švéd André Myhrer.

Stratil možnosť zapísať sa do histórie

Zrušenie finálového slalomu však Hirschera obralo o možnosť zapísať sa do histórie. V prípade nedeľňajšieho triumfu by sa stal prvým zjazdárom, ktorý by v jednej sezóne vybojoval 14 víťazstiev v pretekoch SP.

Sobotňajším prvenstvom v obrovskom slalome Hirscher vyrovnal s 13 víťazstvami legendy Ingemara Stenmarka (1978/79) a Hermanna Maiera (2000/2001), s ktorými sa tak o rekord delí.

Počas sezóny bodovali v mužskom SP aj dvaja slovenskí reprezentanti, v konečnom celkovom poradí obsadil Adam Žampa 101. miesto so ziskom 36 bodov, jeho brat Andreas sa umiestnil na 122. priečke (18 bodov).

V klasifikácii slalomu skončil Adam Žampa s 20 bodmi na 37. mieste.

Konečné poradie v slalome (11):