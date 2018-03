Brunegraf privítal na zraze pätnásť hráčov, Hapal sa príde rozlúčiť s mužstvom

Na dvadsaťjednotku čakajú dva marcové duely proti rovesníkom z Albánska.

18. mar 2018 o 15:17 SITA

ŠAMORÍN. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf, ktorý prevzal povinnosti hlavného trénera od Čecha Pavla Hapala (zamieril na klubovú lavičku Sparty Praha >>>), privítal na nedeľňajšom zraze v Šamoríne pätnásť z 23 nominovaných hráčov.

Na dvadsaťjednotku čakajú dva marcové duely proti rovesníkom z Albánska v rámci 2. skupiny kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Prvý vzájomný súboj bude v piatok 23. 3. o 17.20 h na Štadióne Selmana Stermasiho v Tirane, odveta sa uskutoční v utorok 27. marca o 17.20 h v Žiline na štadióne MŠK.

"K pätnástke hráčov, ktorí prišli v plánovanom čase na zraz, pribudne dnes ešte šesť futbalistov," informoval v nedeľu popoludní agentúru SITA technický vedúci slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jakub Kojnok a ďalej konkretizoval.

Vedia, čo musia dosiahnuť

Brunegrafovým zverencom patrí v polčase bojov o ME 2019 v Taliansku v 2. skupine predposledná 5. priečka (bilancia 2-0-3), dosiaľ vybojovali 6 bodov.

“ Našich chalanov by mal navštíviť a prísť sa s nimi rozlúčiť aj doterajší hlavný tréner Pavel Hapal, ktorý bude tiež prítomný v Senci na vyhlásení ankety Futbalista roka. „ Jakub Kojnok, technický vedúci dvadsaťjednotky

Na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5).

Mladí Slováci potrebujú v zostávajúcich dueloch bodovať naplno, aby si uchovali reálnu šancu na postup.

"Vieme, čo máme a musíme dosiahnuť. Z dvojzápasu proti Albánsku chceme získať šesť bodov. Veríme, že sa nám to podarí a splníme tento čiastkový cieľ pre marcové duely," doplnil Kojnok.

Podľa jeho slov na nedeľňajšom zraze v Šamoríne mal príhovor nielen nový šéf realizačného tímu SR "21" Oto Brunegraf, ale aj technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Ján Greguš st.

Rámcový plán na marcové súboje sa nemení: mužstvo absolvuje v nedeľu podvečer tréning, rovnako aj v pondelok predpoludním o 11.00 h, od 17.00 nebudú hráči s realizačným tímom chýbať na vyhlásení ankety "Futbalista roka 2017".

Hapal sa príde rozlúčiť

Do štvrtkového popoludňajšieho odletu výpravy z Viedne do Tirany ešte sú v pláne ďalšie tri tréningové jednotky: v utorok 20. marca dvojfázový (o 11.00 a 16.00 h), v stredu by mal byť len predpoludním od 11.00 h.

Na kontinentálnom šampionáte tejto vekovej kategórie bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie).

Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín. Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu.

Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.