Poliak Stoch vyhral druhýkrát v kariére Svetový pohár

V predstihu si ho zabezpečil v nedeľňajších letoch v nórskom Vikersunde.

18. mar 2018 o 18:41 (aktualizované 18. mar 2018 o 19:23) TASR

Lety na lyžiach vo Vikersunde - nedeľa:

1. Robert Johansson Nórsko 444,3 b. (232,0 m/246,0 m) 2. Andreas Stjernen Nórsko 438,9 (239,0/235,0) 3. Daniel-Andre Tande Nórsko 436,6 (231,5/243,0) 4. Domen Prevc Slovinsko 431,3 (229,0/239,5) 5. Stefan Kraft Rakúsko 426,5 (221,5/230,5)

VIKERSUND. Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch získal druhýkrát v kariére veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári.

V predstihu si ho zabezpečil v nedeľňajších letoch v nórskom Vikersunde. Na mostíku HS240 obsadil šieste miesto, prvé tri priečky patrili Nórom v poradí Robert Johansson, Andreas Stjernen a Daniel Andre Tande.

Celkové poradie v SP: 1. Stoch 1243 b. 2. Freitag 990 3. Tande 925 4. Wellinger 813 5. Kraft 741

Stoch sa už tešil z prvenstva v prestížnom seriáli v sezóne 2013/2014. Vlani skončil trojnásobný olympijský víťaz na druhej priečke za Rakúšanom Stefanom Kraftom.

Okrem toho Poliak triumfoval aj v desaťdňovej sérii Raw-Air-Tour, za čo získal špeciálnu prémiu 60.000 eur.

"Bol to boj do posledného skoku, ale sústredil som sa iba na seba. Neurobil som nič viac, iba čo viem. Dôležité bolo pre mňa udržať si koncentráciu. Som veľmi šťastný a pyšný, že som vyhral Svetový pohár a že som dokázal udržať výkonnosť dlhodobo na vysokej úrovni. Ďakujem kolegom z reprezentácie i celému tímu, pretože vďaka nim som to dokázal," povedal pre poľské médiá Stoch.

V nedeľu potvrdili dominanciu v letoch na lyžiach Nóri, ktorí obsadili prvé tri pozície. Johansson v druhom kole úspešne zaútočil na vedúceho Stjernena a za výkony 232 a 246 metrov získal spolu 444,3 bodu.

"Bol to pre mňa skvelý víkend a som rád, že som vyhral práve tu vo Vikersunde," povedal do kamier Europsortu Johansson.

Jeho kolega z reprezentačného tímu Stjernen (239 a 235 m) skončil druhý, Tande potvrdil tretie miesto z prvého kola.