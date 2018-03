Tréner hádzanáriek po kvalifikácii končí, jeho rozhodnutie nezmení ani postup na ME

Dušan Poloz povedie reprezentáciu ešte v štyroch zápasoch.

19. mar 2018 o 9:55 (aktualizované 19. mar 2018 o 11:03) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Slovenské hádzanárske reprezentantky majú pred sebou tohtotýždňový dvojzápas proti Taliansku v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2018 vo Francúzsku, v ktorej ich potom ešte v máji čaká duel s Čiernou Horou a v júni s Poľskom.

Pre ich trénera Dušana Poloza sú to posledné štyri kvalifikačné zápasy na lavičke národného tímu žien SR. Český tréner v pondelok médiám oficiálne oznámil, že nebude pokračovať na lavičke družstva.

12. miesto obsadili Slovenky pod vedením trénera Poloza na ME v roku 2014.

Podľa jeho vlastných slov nič na tom nezmení ani prípadný postup Sloveniek na kontinentálny šampionát.

"S prezidentom Slovenského zväzu hádzanej Jaroslavom Holešom sme sa dohodli, že po aktuálnej kvalifikácii nepredĺžime zmluvu a ukončím moje pôsobenie v reprezentácii.

Pokračovať nebudem ani v prípade postupu na ME. Na nedeľňajšom zraze som to oznámil aj hráčkam," prezradil na pondelkovom brífingu Poloz, ktorý vedie slovenské hádzanárky od leta 2013.

Férový rozchod s podaním rúk

V roku 2014 s nimi postúpil na ME v Maďarsku a Chorvátsku, kde obsadili 12. miesto.

"Nejde o žiadnu drámu, je to férový rozchod s podaním rúk. Končí sa mi platnosť zmluvy a nedohodli sme sa na ďalšej spolupráci. Ja končím aj na klubovej úrovni v Nórsku a vraciam sa do Česka.

“ Pôsobiť budem v ČR pri jednom mužskom tíme, zatiaľ však nemôžem prezradiť, ktorý to bude. „ Dušan Poloz

Sú za tým aj určité rodinné záležitosti, keďže za poslený rok sa toho v súkromí udialo celkom dosť, či už príjemného alebo nepríjemného. Rodina ma potrebuje, a preto sa vraciam domov. Rozhodol som sa sám. Cítim, že už mladší nebudem.

Neustále presuny a pendlovanie Oslo - Praha - Zlín - Bratislava ma dosť vyčerpalo a teraz sa chcem viac venovať rodine, deťom a vnučke," pokračoval 52-ročný tréner, ktorý však celkom z hádzanej neodchádza.

"Pôsobiť budem v ČR pri jednom mužskom tíme, zatiaľ však nemôžem prezradiť, ktorý to bude."

Niektoré hráčky to vedeli

Definitíva o ukončení päťročného pôsobenia ako trénera Slovenska sa rodila v Polozovej hlave dlhšie, nešlo o unáhlené rozhodnutie.

"Po novembrovom zraze som mal debatu s prezidentom Holešom, ktorý je férový chlap. Oznámil som mu nejaké veci a povedal, že si dám čas do konca januára. Vzhľadom na to, ako sa vyvíja situácia nielen v mojej rodine, ale aj tu, tak to vnímam ako správne rozhodnutie. Ukáže to však až čas."

Slovenské hádzanárky budú mať nového trénera. (zdroj: TASR)

Nebýva pravidlom, aby sa hráčky oficiálne dozvedeli o konci trénera v takom predstihu. Tentoraz pred zostávajúcimi dvoma tretinami kvalifikačného programu.

"Niektoré dievčatá to tušili, iné už aj vedeli. Šírili sa totiž rôzne chýry. Radšej som im to povedal, aby to mohli hodiť za hlavu, nemysleli na to a išli sme ďalej v plnom nasadení za postupom. Teraz potrebujeme uhrať štyri body s Taliankami a uvidíme, ako sa to vyvinie. Ani toto rozhodnutie nebude mať negatívny vplyv na môj profesionálny prístup, motiváciu i nasadenie v ďalšej práci," vyhlásil Dušan Poloz.