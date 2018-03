Farkašová nesplnila svoj cieľ. Nemám motiváciu na ďalšie štyri roky, vraví jej navádzačka

Slovenka cítila veľkú bolesť z druhého miesta v slalome.

19. mar 2018 o 10:34 SITA

Henrieta Farkašová (vľavo) a navádzačka Natália Šubrtová sa vracajú z Pjončangu so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou. (Zdroj: SITA/SPV/Roman Benický)

PJONGČANG. Štyri zlaté a jedna strieborná medaila, k tomu titul najúspešnejšej športovkyne na XII. zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Prečítajte si tiež: Farkašová piate zlato nezískala, po pretekoch sa ospravedlnila navádzačke

Napriek tomu slovenská zrakovo znevýhodnená zjazdárka Henrieta Farkašová po svojej poslednej súťaži na svahoch v Čongsone plakala a nebolo to od šťastia.

Tridsaťjedenročná rožňavská rodáčka cítila veľkú bolesť z druhého miesta v slalome, pretože sa jej nepodarilo splniť sebou stanovený cieľ - päť zlatých medailí z piatich disciplín, v ktorých štartovala.

V prvých štyroch sa jej to podarilo, keď triumfovala v zjazde, super G, superkombinácii aj obrovskom slalome.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Druhé kolo bolo hrozné

Prišla však nedeľa 18. marca a dve silovo odjazdené slalomové kolá. Po prvom síce bola líderka s náskokom 66 stotín sekundy, no v druhom oň nielen prišla, ale stratila ďalších 66 stotín.

"Druhé kolo bolo veľmi strnulé, hrozné. Nevedela som sa na trati uvoľniť a pustiť lyže. Nezvládla som to," vravela tichým hlasom premáhajúc plač. Po dlhšom čase jej na krk zavesili "iba" striebro.

“ Myslím si, že Heňa si sama zahodila šancu na zlatú medailu. Nebola tam žiadna súperka, ktorá by ju o ňu obrala. „ Natália Šubrtová, navádzačka H. Farkašovej

Napriek tomu sa Farkašová stala nielen najúspešnejšou zjazdárkou na ZPH 2018, ale aj najlepšou športovkyňou celého podujatia.

To sa v minulosti nepodarilo žiadnemu Slovákovi na olympiáde či paralympiáde. Farkašová získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu, druhá v poradí najúspešnejších športovcov na ZPH 2018 bola francúzska zjazdárka v kategórii stojacich so štyrmi zlatými Marie Bochetová.

"Zatiaľ doznievajú pocity sklamania. Tešiť sa budem asi až potom, keď tieto emócie odznejú," poznamenala a opäť si utrela slzu.

"Keď doznejú všetky emócie, slzy na striebre vysuším. Verím, že to bude čoskoro a nebudem si to so sebou niesť dlho. Musím sa s tým vyrovnať," doplnila sklamaná zjazdárka.

Šubrtová: Som poriadne demotivovaná

Jej navádzačka Natália Šubrtová na tom bola podobne, sklamanie a smútok boli väčšie ako radosť z úspechov.

Prečítajte si tiež: Slovensko má za sebou najúspešnejšiu paralympiádu v histórii, žiarila Farkašová

"Momentálne nemám motiváciu na ďalšie štyri roky prípravy. Po slalome som poriadne demotivovaná, Heňu som takto zle lyžovať nevidela celú sezónu. Bola to jedna veľká katastrofa, hrozná najmä druhá jazda," zhodnotila a vzápätí plynule pokračovala o fenomenálnej bilancii so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou.

"Je pravda, že výsledok je úžasný. Určite sa zo štyroch zlatých a jednej striebornej medaily budeme tešiť, ale ešte prevládajú negatívne emócie. Taký je život, ale s takými jazdami sa nedá vyhrávať. Myslím si, že Heňa si sama zahodila šancu na zlatú medailu. Nebola tam žiadna súperka, ktorá by ju o ňu obrala.

To sú prvotné emócie. Každý športovec to isto pozná, že ak nepodá stopercentný výkon, je frustrovaný a nahnevaný sám na seba. Po pár okamihoch sa cez to isto prenesieme a budeme sa tešiť z dosiahnutých výsledkov. Veď máme za sebou najúspešnejšiu paralympiádu, pre nás aj pre Slovensko.

Takže ten pocit isto raz bude skvelý," uviedla Šubrtová.

Pri pohľade na striebornú medailu pridala aj trochu nadhľadu a pozitívnej emócie: "Aj strieborná medaila je pekná a aspoň sa mi hodí k bunde alebo k strieborným náušniciam."