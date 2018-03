V dejinách samostatnosti Slovenska je Hamšík najväčší fenomén

Najlepším futbalistom roka 2017 sa stal Marek Hamšík. Anketu vyhral už siedmy raz.

19. mar 2018 o 22:29 Pavol Spál

BRATISLAVA. Na ramene má vytetované tri čínske znaky. Aký je ich význam? Talent, energia a poctivosť.

Tieto tri vlastnosti doviedli Mareka Hamšíka k tomu, že sa na poste ofenzívneho stredopoliara vypracoval medzi svetovú elitu.

Raz s úsmevom priznal, že ak by sa dalo, tetovanie by si dal všade. „Je to moja vášeň a choroba. Iba tvár by som vynechal,“ tvrdil Hamšík, najväčšie slovenské futbalové eso.

Na pravej nohe má vytetované svoje šťastné číslo - sedem. Sprevádza ho počas celej kariéry. Číslo sedemnásť nosí na drese a má ho aj vytetované na ruke. Hamšík sa narodil 27. júla 1987.

Jeho mama Renáta v autobiografii s názvom Najmladší kapitán spomína, že ju v siedmom mesiaci tehotenstva koplo 220 voltov. Bolo to pred maturitnou komisiou, keď v rámci praktickej skúšky zostrojovala plošný obvod.