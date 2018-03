Hirscher hľadá novú motiváciu. Zvažuje, že sa zameria na rýchlostné disciplíny

Rakúšan ani v nedávno skončenom ročníku nemal konkurenciu.

19. mar 2018 o 18:24 SITA

AARE. Rakúsky zjazdový lyžiar Marcel Hirscher má 29 rokov a v zbierke už 17 glóbusov za sezónne triumfy vo Svetovom pohári.

So siedmimi veľkými krištáľovými guľami za celkové víťazstvá v siedmich sezónach po sebe je absolútnym lídrom lyžiarskej histórie (druhý Marc Giradelli má 5 veľkých glóbusov).

Hirscher má na konte 58 víťazných pretekov a v práve skončenej sezóne Svetového pohára v historickom rebríčku prekonal hneď tri legendy - krajana Hermanna Maiera (54), Taliana Alberta Tombu (50) a už spomenutého Luxemburčana Girardelliho (46).

Lepší ako Hirscher je už len švédsky fenomén Ingemar Stenmark s 86 prvenstvami v pretekoch Svetového pohára.

Uvažuje nad rýchlostnými disciplínami

Hirscher je taký dobrý, že sa zamýšľa nad tým, že skončí. Minimálne s technickými disciplínami a presedlá na tie rýchlostné. Na rozhodovanie má celé leto.

"Mám nejaké plány, ale ešte ich neviem konkretizovať. Isté však je, že budem trénovať. Musím byť predsa fit, ak sa rozhodnem v ďalších sezónach pre rýchlosť," priniesol vyjadrenie Hirschera portál ORF.

Neskôr na svojom blogu dvojnásobný olympijský šampión napísal: "Naozaj nechcem teraz špekulovať. Prechod na rýchlostné disciplíny stojí veľa námahy aj času. Minimálne rok či dva by som potreboval spoznávať trate a dostať do seba ten pocit jazdiť niekoľko kilometrov na dlhých lyžiach v rýchlom tempe. Chýbajú mi skúsenosti aj špeciálny tréning. To všetko by trvalo naozaj dosť dlho, kým by sa dostavili aj výsledky."

Športový riaditeľ Rakúskeho lyžiarskeho zväzu Hans Pum ubezpečuje, že bez ohľadu na konečné rozhodnutie bude mať Hirscher veľkú zväzovú podporu. "Potrebuje mať aj naďalej radosť z toho, čo robí. Inak to nebude fungovať," pripomenul Pum.

Na svahu sa cítil ako osemnásťročný

Hirscher v práve skončenej sezóne vyhral 13 pretekov Svetového pohára a mal celkovo 16 pódiových umiestnení. O rekordné 14. víťazstvo ho pripravil silný vietor v dejisku finále Svetového pohára vo švédskom Aare, kde zrušili záverečný slalom.

Úvodný slalom sezóny v Levi zasa odjazdil s minimom tréningu po zranení členka z letnej prípravy a skončil až sedemnásty. Súťažný ročník vyšperkoval ziskom dvoch zlatých medailí na zimných olympijských hrách v Pjongčangu a to ešte pokazil svoj obľúbený slalom.

“ Znamenalo by to zrejme koniec ambícií na veľký glóbus. Zároveň však novú veľkú výzvu. „ Andreas Puelacher o prechode Marcela Hirschera na rýchlostné disciplíny

"Niekedy sa sám čudujem, že som mal po zranení najlepšiu sezónu v kariére. A možno práve preto, že po tom ťažkom období som sa neskôr na svahu cítil ako osemnásťročný. Mal som motiváciu ísť naplno do každého tréningu," vysvetlil Hirscher.

"V tejto sezóne bol taký silný, ako nikdy predtým. Superlatívy na jeho adresu mi nestačia," prisvedčil Pum.

Šéftréner rakúskych mužov Andreas Puelacher by privítal, keby sa šampión krátkych lyží Hirscher preorientoval na tie dlhé - určené pre kĺzavé disciplíny.

"Láka ho to, myslím si, že by som mal čo ukázať. Znamenalo by to zrejme koniec ambícií na veľký glóbus. Zároveň však novú veľkú výzvu," reagoval Puelacher.