ONLINE: Slovensko si v semifinále Kráľovského pohára v Thajsku zahrá proti SAE

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

20. mar 2018 o 0:00 SME.sk

BRATISLAVA. Čakajú ich dva zápasy proti súperom, s ktorými sa nestretávajú často. Slovenskí futbalisti sa predstavia na Kráľovskom pohári 2018 v Thajsku.

V semifinále si zahrajú so Spojenými arabskými emirátmi, neskôr si vo finále, prípadne v zápase o tretie miesto zmerajú sily s Gabonom alebo domácim Thajskom.

"Berieme turnaj veľmi vážne, sú to prestížne medzištátne zápasy a my k nim tak aj pristúpime. Chcem postaviť dve silné jedenástky, každý hráč dostane šancu," uviedol pred odchodom do Thajska slovenský tréner Ján Kozák.

Nomináciu Slovenska si môžete pozrieť tu.

Online prenos: Slovensko - Spojené arabské emiráty (Kráľovský pohár 2018, semifinále)