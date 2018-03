Skončí v Slovane? Hamšík má menej percent tuku ako modelka

Marek Hamšík prezradil, na čo si musí dať po tridsiatke pozor.

20. mar 2018 o 2:08 Pavol Spál

Rozhovor: Anketu Futbalista roka vyhral MAREK HAMŠÍK už siedmykrát, čím opäť vylepšil svoj slovenský rekord. "Milan Škriniar mal na to, aby vyhral už teraz namiesto mňa. Bohužiaľ mu to nevyšlo," priznal kapitán SSC Neapol.

Nezovšednelo vám to?

„Stále je to prestížne ocenenie a veľmi si ho vážim. Byť najlepším je veľká vec. Nepočítal som s tým. Mladí chalani sa už na mňa doťahujú, či už Milan Škriniar alebo Stanislav Lobotka. Obaja mali skvelé sezóny. Bude to veľmi ťažké o rok obhájiť. Dúfam, že mi vydrží zdravie. Sedmička je moje šťastné číslo. Sedemkrát vyhrať, to nie je ľahké. Budem však rád, keď tento rekord niekto prekoná.“

Za vami skončili druhý Škriniar a tretí Lobotka. Kto z nich má väčšiu šancu, že vás zosadí z trónu?

„Škriniar mal na to, aby vyhral už teraz namiesto mňa. Bohužiaľ mu to nevyšlo. Už druhý rok podáva v talianskej lige fantastické výkony a veľké kluby majú oňho záujem. Lobotka počas šiestich mesiacov v Španielsku ukázal svoju veľkú silu. A má ešte na vyšší level. Dúfam, že sa budú ešte zlepšovať a vyjde im nejaký veľký prestup. Určite v najbližších rokoch budú víťazi. Im patrí budúcnosť.“

Stali ste sa aj najlepším futbalistom v dejinách samostatnosti Slovenska. Ako to vnímate?

„Čítal som, že v miniankete, kde rozhodovali iba víťazi, vyhral Peter Dubovský. Zrejme on bol najväčší favorit. Bol to veľký hráč, ktorý hral za Real Madrid. Je úžasné, že som ho zdolal. Triumf v ankete Futbalista štvrťstoročia je pri takej ohromnej konkurencii veľká vec. Môže sa to stať iba raz za život.“

Aké ešte máte túžby?

„S národným tímom sa chcem ešte dostať na veľký turnaj. A najmä scudetto (taliansky titul - pozn.) je najviac. Je to môj skrytý sen a dúfam iba v neho."

Lobotka tvrdí, že kým neodídete do Číny, tak na Slovensku budete ešte dlho vládnuť. Chystáte sa po sezóne po jedenástich rokoch opustiť Neapol?

„Nie. To sú šumy. V prvom rade sa sústredím na Neapol.“

V júli budete mať tridsaťjeden. Je pre vás už ťažšie udržať telo vo forme?