Pánik prispel k triumfu Arizony deviatym gólom v sezóne

Ekman-Larsson sa stal šiestym švédskym obrancom v histórii NHL, ktorý dal 100 gólov.

20. mar 2018 o 9:10 TASR

NEW YORK. Slovenský hokejista Richard Pánik prispel jedným gólom k víťazstvu Arizony nad Calgary (5:2) v nočnom súboji zámorskej NHL.

Pre 27-ročného útočníka to bol deviaty presný zásah v prebiehajúcej sezóne, tretí v drese "kojotov" od januárovej výmeny zo Chicaga Blackhawks.

Pánik v 26. minúte otvoril skóre stretnutia, keď po výstavnom krížnom pase od Claytona Kellera strelou z prvej presne namieril do odkrytej časti bránky. Slovenský krídelník odohral vyše 16 a pol minúty, pripísal si dva plusové body, jednu strelu, štyri bodyčeky a menší trest za hrubosť.

Tromi bodmi sa na triumfe podieľal Max Domi (2+1), domáci obranca Oliver Ekman-Larsson strelil dva góly vrátane víťazného.

Dvadsaťšesťročný bek prekonal hranicu 100. presných zásahov v profilige, stal sa šiestym švédskym obrancom v histórii NHL, ktorý pokoril túto métu.

Pred ním sa to podarilo Nicklasovi Lidströmovi (264), Börje Salmingovi (150), Fredrikovi Olaussonovi (147), Erikovi Karlssonovi (125) a Calle Johanssonovi (119).

"Znamená to, že na tom ľade asi robím niečo dobre a že som mal možnosť nastupovať so skvelými hráčmi, ktorí mi pomohli rozširovať moju gólovú zbierku," vyznal sa Ekman-Larsson, ktorý má aktuálne na konte 101 presných zásahov.

Už len sedem mu tak chýba k dosiahnutiu klubového rekordu v počte gólov obrancu, ten zatiaľ drží Teppo Numminen (108).

Kým Coyotes už dávnejšie stratili šancu na postup do play off, Flames stále o ňu bojujú a prehrou si poriadne skomplikovali situáciu. Na Anaheim, ktorý si drží druhú voľnú kartu v Západnej konferencii, strácajú aktuálne šesť bodov.

"Sme z toho sklamaní a frustrovaní. Mali sme možnosť získať nejaké body a nechali sme si ich ujsť pomedzi prsty. To bolí," smútil brankár "plameňov" Mike Smith, ktorému sa nevydaril návrat do Arizony. Za Coyotes odchytal v rokoch 2011-2017 dokopy 312 stretnutí.

Vo forme hrajúci Columbus natiahol víťaznú sériu na osem zápasov po tom, ako uspel na ľade Bostonu 5:4 po predĺžení. Blue Jackets dokázali otočiť skóre z 1:3, rozhodujúci gól strelil v tretej minúte extračasu Cam Atkinson.

Columbus si udržal pozíciu prvej voľnej karty vo Východnej konferencii a ukončil "medveďom" ich sedemzápasovú domácu víťaznú šnúru.

"Aj za nepriaznivého stavu sme sa držali nášho plánu a presne to robia dobré tímy. Nebolo to najkrajšie víťazstvo, no dôležité je, že sme dokázali nájsť cestu k dvom bodom," povedal pre zámorské médiá Atkinson.

Fantastický debut v profilige zažil Ryan Donato, ktorý iba v nedeľu podpísal nováčikovskú zmluvu s Bruins. Americký center pri svojej premiére zažiaril gólom a dvomi asistenciami.

"Bola to zábava. Iste, zápas mal pre nás trpký koniec, ale celkovo môžem povedať, že som nadšený a z individuálneho hľadiska vyšlo všetko na jednotku," uviedol 21-ročný Američan, ktorý zaujal svojou hrou na februárových ZOH v Pjongčangu.

Bruins nastúpili bez kapitána Zdena Cháru, skúsený slovenský obranca pauzuje pre bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.

Najlepší tím súťaže Nashville zvíťazil nad Buffalom 4:0. Shutoutom sa blysol fínsky brankár Pekka Rinne, ktorý zlikvidoval 35 striel súperových hráčov. Pre Rinneho to bolo ôsme čisté konto a 40. víťazstvo v sezóne, z toho jedenáste v rade.

Predators bodovali v 15. zápase za sebou, čo je nový klubový rekord. Rinne sa stal siedmym brankárom v histórii NHL, ktorý zaznamenal 40 výhier v jednej sezóne trikrát v kariére.

Nulou sa v noci blysol aj Roberto Luongo, brankár Floridy na ľade Montrealu zlikvidoval všetkých 28 striel súpera a výrazne pomohol k víťazstvu "panterov" 2:0. Luongo si zaknihoval už 76. čisté konto v profiligovej kariére, čím sa vyrovnal Edovi Belfourovi a Tonymu Espositovi na deviatom mieste historickej tabuľky.

Najmä vďaka nemu sa Florida priblížila k pozícii druhej voľnej karty na východe na rozdiel troch bodov. Panthers vynulovali Montreal v troch posledných vzájomných súbojoch. Center hostí Derek MacKenzie odohral jubilejný 600. zápas v NHL.

Jeff Carter strelil na ľade Minnesoty dva góly, pričom tým druhým rozhodol 34 sekúnd pred koncom predĺženia o víťazstve Los Angeles 4:3. Kings sa vďaka tomu posunuli na tretie miesto v Pacifickej divízii, prišli však o zraneného útočníka Trevora Lewisa.

