Mayweather uvažuje o investícii do Newcastlu, v tíme by chcel kamaráta Ronalda

Americký boxer zažil večierok s hráčmi a obľúbil si klub, ktorý je na predaj.

20. mar 2018 o 9:27 SITA

NEWCASTLE. Americký boxer Floyd Mayweather vyhlásil, že by mohol kúpiť anglický futbalový klub Newcastle United, kde pôsobí aj brankár slovenskej reprezentácie Martin Dúbravka.

Mayweather sa netají svojou solventnosťou a milióny zarobené v priebehu profesionálnej kariéry by rád niekde investoval.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Majiteľ "strák" Mike Ashley už dlhšie hľadá pre klub kupca, od vlaňajšieho októbra však nezaznamenal žiadnu vážnu ponuku.

Prečítajte si tiež: Ronaldo: Nikto sa nebude môcť so mnou porovnávať. Nik nebude Ronaldo

"Milujem Newcastle, sú tam skvelé večierky. V minulej sezóne som sa stretol s niektorými hráčmi United, sú to dobrí chlapci. Vždy som otvorený novým obchodným príležitostiam a mám rád všetky športy, ale pri investíciách sa riadim rozumom, nie srdcom," vyhlásil 41-ročný rodák z Michiganu podľa webu Irish Mirror.

"Investovanie srdcom je najrýchlejší spôsob, ako prísť o peniaze. Ak by však niekto zhotovil obchodný plán a moji ľudia by za mnou prišli so slovami ´Floyd, môžeme zarobiť peniaze´, potom by som do toho išiel," doplnil Mayweather.

Prezradil, že v prípade kapitálového vstupu do Newcastle United by sa snažil presvedčiť Cristiana Ronalda, aby sa na konci hráčskej kariéry rozhodol pre návrat do Premier League.

"Cristiano Ronaldo mi vždy fandil, sme kamaráti, takže by som ho na konci kariéry mohol dotiahnuť do Newcastlu," skonštatoval Floyd Mayweather, ktorý boxerské rukavice "zavesil na klinec" minulý rok po triumfe nad Írom Conorom McGregorom.