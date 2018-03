Pekarík si spomenul na debut v reprezentácii, nastúpil proti SAE

Futbalisti Spojených arabských emirátov budú na turnaji v Thajsku prvým súperom Slovákov.

20. mar 2018 o 10:38 SITA

BRATISLAVA. Skúsený 31-ročný slovenský reprezentant Peter Pekarík sa na blížiacom medzinárodnom turnaji King´s Cup v Thajsku (22. - 25. marca ) unikátne vráti v čase o takmer dlhých dvanásť rokov.

Stane sa tak už v prvom súboji vo štvrtok 22. marca o 10.30 h SEČ, ktorý zverenci trénera Jána Kozáka majú v pláne odohrať v Thajsku.

Víťazný reprezentačný debut

"S hráčmi Thajska a Gabonu nemám žiadne skúsenosti, proti nim som v živote ešte nehral, ale na súboj s futbalistami Spojených arabských emirátov, ktorí budú v Thajsku naším prvým súperom, si pamätám veľmi dobre, pretože v medzištátnom stretnutí s nimi som pred takmer dvanástimi rokmi debutoval v slovenskej seniorskej reprezentácii," reagoval Peter Pekarik.

"Bolo to v decembri 2006. Pravdepodobne žiadny z mojich terajších spoluhráčov vtedy v tomto súboji nenastúpil, pretože to bol vtedy ligový výber Slovenska. Hrali sme v Spojených arabských emirátoch. Zvíťazili sme tam 2:1, lenže od tej doby sa vývoj vo futbale aj v arabskom svete posunul výrazne dopredu. Išiel výkonnostne hore," uviedol Pekarík.

"Preto vieme, že teraz nás v Thajsku čaká veľmi náročný program. Nie iba vzhľadom na súperov na ihrisku, ale aj vzhľadom na dlhé cestovanie, na teplotné rozdiely a ďalšie okolnosti, ktoré vplývajú na výkon hráčov," vysvetľoval rodák zo Žiliny, ktorý má skúsenosti s ligovým futbalom nie iba na Slovensku, ale aj v Nemecku a Turecku.

"Vyskúšal som si to najmä v klubovom drese, keď sme s Wolfsburgom, či neskôr s Herthou Berlín, hrali prípravné zápasy v Číne, resp. v Afrike. Keď idete z našej európskej zimy do ich horúčav, pre telo to nie je žiadna zábava. Organizmus tým presunom dostane zabrať a chvíľu trvá, kým sa telo v tých zemepisných šírkach správne nastaví. Aj preto dva zápasy v Thajsku budú pre nás náročná medzinárodná konfrontácia," zdôraznil erudovaný obranca, ktorý hral na MS 2010 v Juhoafrickej republike i na ME 2016 vo Francúzsku.



"Čo sme mali možnosť počúvať rozprávanie trénerov, nebude to ľahké, oni už videli hrať všetkých súperov, ktorí nás na turnaji čakajú. Ich hru rozoberali po všetkých stránkach. Už teraz vieme, že to budú veľmi kvalitné tímy. Verím, že nás na túto konfrontáciu veľmi dobre pripravia," zdôraznil futbalista, ktorý zažil majstrovské oslavy v rodnej Žiline, aj v nemeckom Wolfsburgu.

S nemeckým klubom VfL Wolfsburg sa tešil z prvého majstrovského titulu v jeho histórii.

"S akými ambíciami cestujeme do Thajska? Chceli by sme oba zápasy zvládnuť k spokojnosti všetkých priaznivcov nášho futbalu. Bude to náročný program. Ale my sa budeme usilovať pripraviť sa čo najzodpovednejšie a pokúsime sa získať dva cenné výsledky. Dnes už všetky rezultáty z medzinárodnej scény idú do sveta. Každé mužstvo nastupuje s cieľom zvíťaziť. Naša reprezentácia v tomto smere nie je výnimka," zdôraznil spoľahlivý obranca, ktorý od spomínaného debutu 10. decembra 2006 odohral v drese s dvojkrížom na hrudi množstvo náročných a dôležitých súbojov.

Momentálne ich má na konte už sedemdesiatsedem, dal v nich dva góly. A podľa neho ani meranie síl so súčasnou reprezentáciou Spojených arabských emirátov nebude ľahké. V súčasnosti podľa neho nie je na medzinárodnej scéne žiadny ľahký súper.

"Ja si myslím, že v súčasnosti na medzinárodnej scéne žiadny súper už nie je ľahký. Ani jednoduchý. Každý národný výber tej-ktorej krajiny disponuje kvalitou. Každý rival nás dobre preverí po každej stránke," zdôraznil Peter Pekarík.

Peter Pekarík (zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

"Pre náš futbal je momentálne dobré, že aj tréneri si počas tohto turnaja budú môcť vyskúšať nejaké zámery, nad ktorými v tomto období uvažujú. Môžu dať šancu hráčom, ktorí v reprezentácii ešte neodohrali veľa zápasov. V každom prípade bude to pre nás všetkých veľmi užitočná skúsenosť. Veď nás čaká konfrontácia s futbalovým štýlom krajín, s ktorými sa pravidelne nestretávame," konštatoval odchovanec žilinského futbalu.

Absencia Hamšíka je veľká strata

Opora obrany slovenskej futbalovej reprezentácie zareagovala aj na otázku, či bude pre "kozákovcov" na tomto turnaji veľkým oslabením fakt, že do Thajska pre zranenie neodcestoval ofenzívny ťahúň tímu Marek Hamšík.

"Samozrejme, že to bude pre nás veľká strata. Marek Hamšík by predsa chýbal každému tímu, každej reprezentácii. Je to veľká osobnosť. Absencia hráča jeho kvalít je mimoriadne citeľná. O tom je teraz predsa zbytočné hovoriť. Je to fakt," zdôraznil obranca Herthy Berlín Peter Pekarík.

"Verím, že Mareka spoločnými silami a spoločným nasadením v týchto dvoch zápasoch nahradíme, že to naozaj dokážeme. Hoci opakujem, že to bude naozaj veľmi ťažké. Budeme sa však o to usilovať zo všetkých síl. Verím, že tieto ťažké zápasy zvládneme k spokojnosti všetkých. To je predsa náš cieľ, s ktorým do Thajska ideme," dodal Pekarík.