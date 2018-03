Kandidatúra Slovenska a Maďarska na ME hádzanárov postúpila do finálového kola

O jej osude sa rozhodne 20. júna 2018 na kongrese EHF v Glasgove.

20. mar 2018 o 10:53 SITA

VIEDEŇ. V závere uplynulého týždňa sa vo Viedni uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie exekutívy Európskej hádzanárskej federácie (EHF).

Súčasťou bohatej agendy bola aj prezentácia hodnotiacich správ na základe inšpekčných návštev pracovníkov EHF a schvaľovanie jednotlivých kandidatúr na najbližšie vrcholné seniorské kontinentálne podujatia.

Dobrou správou pre Slovensko je, že jeho spoločná kandidatúra s Maďarskom na získanie usporiadateľských práv mužských ME 2022 alebo 2024 prešla do tzv. finálového kola a o jej osude sa rozhodne hlasovaním už v priamom súboji uchádzačov 20. júna na kongrese EHF v škótskom Glasgowe (19. - 20. 6.).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovensko-maďarská kandidatúra s dejiskami Bratislava, Košice, Budapešť, Veszprém, Szeged a Debrecín má v oboch prípadoch dvoch konkurentov.

Prehľad kandidátov na usporiadanie ME: Rok 2022 Muži (termín 14. - 30. 1. 2022):Belgicko / Španielsko / Francúzsko Dánsko / Švajčiarsko Maďarsko / Slovensko Ženy (termín 4. - 20. 11. 2022): Slovinsko / Macedónsko / Čierna Hora Rok 2024 Muži (termín 12. - 28. 1. 2024): Dánsko / Švajčiarsko Maďarsko / Slovensko Nemecko Ženy (termín 29. 11. - 15. 12. 2024): v súčasnosti bez uchádzača

V boji o získanie organizácie ME 2022 (uskutočnia sa 14. - 30. 1.) sú to Dánsko so Švajčiarskom a trojkandidatúra Belgicko, Španielsko a Francúzsko. Protikandidátmi pri ME 2024 (12. - 28. 1.) sú opäť Dánsko so Švajčiarskom a samostatne Nemecko.

Slovenskí reprezentanti v hádzanej mužov by si mali poznačiť dátum štvrtok 12. apríla 2018. V ten deň sa totiž dozvedia mená súperov v kvalifikácii o postup na európsky šampionát 2020.

V druhej kvalifikačnej fáze sa predstaví 32 tímov, ktoré budú bojovať o zostávajúcich 20 miesteniek na ME (prvýkrát budú za účasti 24 družstiev).

Istú účasť už majú Španieli ako úradujúci šampióni, ako aj trio organizátorov Švédsko, Rakúsko a Nórsko. Žrebovanie sa uskutoční 12. 4. od 19.00 h v Erkebispegarden v nórskom Trondheime.

Exekutíva schválila v piatok aj dejiská mládežníckych podujatí v roku 2019: ME hráčok do 17 rokov v Slovinsku (Celje, 16 účastníkov), majstrovstvá EHF hráčok do 17 rokov v Taliansku (Pescara, 10) a Gruzísnku (Telavi, 10), ME hráčok do 19 rokov v Maďarsku (Györ, 16), majstrovstvá EHF hráčok do 19 rokov v Litve (Kaunas/Klaipeda, 8) a Bulharsku (Varna, 10).