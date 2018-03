Malťania pripúšťajú, že ich Španieli pred 35 rokmi nadrogovali

Španieli potrebovali vyhrať o jedenásť gólov. Napokon sa im to podarilo.

LA VALLETTA. Víťazstvo španielskej futbalovej reprezentácie nad hráčmi Malty (12:1) v stretnutí kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 1984 vo Francúzsku je dodnes jedna z najpamätnejších chvíľ španielskeho tímu.

Hralo sa 21. decembra 1983 a bol to posledný zápas v 7. eliminačnej skupine. Španieli pred ním zaostávali za vedúcimi Holanďanmi o dva body a mali výrazne horšie skóre ako ich súper. Právo účasti na šampionáte mal iba víťaz skupiny.

V tom čase sa za víťazstvo udeľovali dva body a keďže pri rovnosti bodov rozhodoval ako druhé kritérium gólový rozdiel, Španieli vedeli, že na účasť medzi európskou elitou musia triumfovať o jedenásť gólov.

Na Štadióne Benita Villamarína v Seville to napokon dokázali, vyhrali 12:1 a na záverečnom turnaji vo Francúzsku dokráčali až k zisku strieborných medailí.

Späť však k súboju proti Malťanom. Tím trénera Miguela Muňoza po prvom polčase viedol iba 3:1, navyše raz inkasoval, a tak musel po zmene strán pridať ďalších deväť gólov. Podarilo sa.

Štyrmi zásahmi sa na tomto triumfe podieľal kanonieri Carlos Santillana z Realu Madrid a Hipólito Rincón z domáceho Betisu Sevilla.

Malťania však po rokoch vytiahli na svetlo zaujímavé tvrdenie. Údajne počas polčasovej prestávky nevedomky užili drogy, čo sa odrazilo na ich malátnom výkone v druhom polčase.

Neznámy muž oblečený v bielom im do šatne priniesol citróny, ktoré spôsobili, že mnohí hráči dostali závraty a to ovplyvnilo ich hru v druhej polovici stretnutia.

"Toto bolo jediné, čo nám priniesli. Hráči to zjedli a potom sa cítili zle. Spýtal som sa lekára, či mohli byť nadrogovaní, pretože úplne stratili hlavu. Dúfam, že sa k tomu Španielsko neuchýlilo, lebo ak by sa tak stalo, bol by to totálny koniec futbalu," povedal po rokoch vtedajší tréner Malťanov Victor Scerri. Informácie zverejnil web denníka Marca.