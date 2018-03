Čo je za veľkým vzostupom nášho výnimočného mladíka?

Za hviezdu sa nepovažujem, aj keď po meste sa mi chodí už čoraz ťažšie, tvrdí Milan Škriniar.

20. mar 2018 o 23:30 Pavol Spál

Rozhovor s Milanom Škriniarom: Na vyhlásenie ankety Futbalista roka 2017 prišiel MILAN ŠKRINIAR (23 r.) v elegantnom smokingu, ako jediný mal motýlika. Na nohách mu svietili originálne biele tenisky. „Keď je nejaká udalosť, radšej uprednostním motýlika. Viac sa mi to hodí. Topánky som si nezabudol, takto má byť. Páči sa mi táto kombinácia. V čom sa cítim dobre, to si oblečiem a obujem. Či sa to iným páči, nie je pre mňa až tak podstatné," vysvetlil.

V hlasovaní odborníkov ste skončili v ankete Futbalista roka 2017 na druhom mieste, ale fanúšikovia vás zvolili za najlepšieho. Ako to vnímate?

„Je to pre mňa veľká vec, že ma ľudia takto ocenili. Naozaj som to nečakal. Marek Hamšík však hlavnú cenu dostal zaslúžene. Prekonal rekord Diega Maradonu, čo je obrovská vec. Za Neapol podáva vynikajúce výkony, stále sú v boji o titul.

Druhé miesto ma ale veľmi teší, veď v roku 2016 som bol v tejto ankete až desiaty. Podľa môjho názoru medzi najlepších stále patrí aj Martin Škrtel, aj keď ho trošku pribrzdili zranenia. V národnom tíme i v klube stále dokazuje, že je pilierom.“

Hamšík sa stal aj najlepším hráčom v dejinách samostatnosti Slovenska. Zaslúžene?

„Iste. Aj keď boli v minulosti na Slovensku veľkí hráči, taký ako Hamšík tu ešte nebol.“

Ako by ste opísali uplynulý rok?

„Ešte do konca sezóny 2016/2017 som bol hráčom Sampdorie Janov. Už tam sa mi ako tak darilo, podával som vyrovnané výkony. Na majstrovstvách Európy do 21 rokov sme mali tím, ktorý mal na postup do semifinále, ale nevyšlo nám to.

Potom prišlo druhé sklamanie, keď sme nepostúpili so seniorským tímom na majstrovstvá sveta. V živote je ale potrebné spomínať na krajšie momenty, na tie veselé. Na prestup do Interu Miláno či góly, ktoré som strelil.“

V priebehu pár mesiacov ste spravili obrovský pokrok. Čím si to vysvetľujete?