Šéf UCI: Ak by Froome mohol ísť na Tour pred vyriešením prípadu, bola by to katastrofa

Prezident svetovej cyklistiky si nemyslí, že Britov prípad doriešia pred Giro d'Italia.

20. mar 2018 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Konečný verdikt v salbutamolovom prípade cyklistu Christophera Frooma zrejme nepadne do 4. mája, teda do začiatku Giro d'Italia, Myslí si to prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient.

Ak sa jeho slová naplnia, britský líder tímu Sky bude môcť štartovať na prvom z troch podujatí Grand Tour, kde tohto roku ohlásil útok na celkový triumf.

Lappartient: Nie je to jednoduchý prípad

"Želám si, aby sa to s Froomom vyriešilo ešte do začiatku Gira, ale, úprimne, vôbec si nemyslím, že sa tak stane. A ak by Froome mohol štartovať aj na Tour de France ešte pred vyriešením jeho prípadu, bola by to katastrofa pre obraz súčasnej cestnej cyklistiky," povedal Lappartient pre La Gazzetta dello Sport počas návštevy na sobotňajšej monumentálnej klasike Miláno - San Remo.

Lappartient zároveň znalecky podotkol, že komplexné posúdenie Froomovej (ne)viny chce veľa času.

"Nie je to jednoduchý prípad z procesného hľadiska. Musí sa vziať do úvahy veľa aspektov. Aj tak však tlačíme na to, aby sa vyriešil čo najskôr. Bolo by to dobré pre pretekára, jeho tím, fanúšikov aj celú cyklistiku," myslí si Lappartient.

Sky a Froome vinu odmietajú

Froome mal pozitívny antidopingový test na salbutamol po 18. etape na vlaňajšej Vuelte, na ktorej napokon celkovo triumfoval a dovŕšil víťazné double Tour de France - Vuelta.

Froome a jeho tím Sky odmietajú vedomé porušenie antidopingových pravidiel v podobe enormného nárastu povolenej dávky salbutamolu nachádzajúcom sa v cyklistom použitom spreji proti astme.

Dvojnásobne namerané množstvo oproti normálu sa snažia vysvetliť zmenenou reakciou tela na salbutamol, ktorá sa mení od človeka k človeku aj na základe environmentálnych faktorov, akým je napríklad dehydratácia organizmu.

Sky tvrdí, že Froome na odporúčanie lekára musel vziať zvýšenú dávku salbutamolu po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa Vuelty.

Vzhľadom na to, že salbutamol je jednou zo špecificky stanovených látok na predpis na zakázanom zozname WADA, Froomovi predbežne nepozastavili aktívnu činnosť.

Ak však nedokáže svojou obhajobou presvedčiť príslušné antidopingové orgány, že jeho vzorka bola skreslená inými faktormi ako dopingom, bude čeliť trestu v duchu pravidiel.