V klube z mojej reprezentačnej pozvánky neboli nadšení, priznal Haraslín

Slovenský mladík pauzoval osem mesiacov.

20. mar 2018 o 16:57 SITA

ŠAMORÍN. Lukáš Haraslín, slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov a hráč poľskej Lechie Gdansk, sa môže v marcových zápasoch proti Albánsku (23. marca o 17:20 v Tirane a 27. marca o 17:20 v Žiline) v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska dočkať súťažného návratu po viac než ôsmich mesiacoch.

V dianí absentuje od 22. júla, keď si v domácom ligovom súboji proti Cracovii Krakov (0:1) roztrhol skrížený väz v kolene. Na prelome februára a marca sa v Ekstraklase dvakrát dostal na lavičku a nechýba v premiérovej nominácii hlavného trénera SR "21" Ota Brunegrafa.

Na osudnú kľučku si občas spomenie

"V okamihu zranenia som vedel, že budem minimálne pol roka pauzovať. Povedal som si, že neviem, či taký dlhý čas prežijem bez futbalu. Teraz, keď sa na to spätne pozerám po ôsmich mesiacoch, ubehlo to veľmi rýchlo. Teším sa, že môžem opäť byť na ihrisku," povedal Haraslín v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Niekedy si na tú osudnú kľučku spomeniem. Zle som dostúpil, noha sa mi podvrtla a ja som si ju ešte k tomu aj prisadol. Prvý moment po zranení si nepamätám, prežíval som totiž veľké bolesti, až sa mi zahmlilo pred očami," pokračoval.

"Teraz sa už snažím na to nemyslieť. Idem po novej ceste - zranenie som prežil a čaká ma niečo nové a lepšie. Posledné testy ukázali, že z medicínskeho hľadiska je koleno čisté. To tvrdil aj lekár, čo ma operoval. Magnetická rezonancia neukázala žiadny opuch či výrastok. Nový väz je úplne v poriadku," doplnil.

Dovtedajší asistent Brunegraf počas predminulého týždňa prevzal povinnosti hlavného kouča od Čecha Pavla Hapala, ktorý zamieril na lavičku Sparty Praha. "Zaskočilo ma to. Tréner Hapal bol s nami dlhý čas. Taký je však futbal. Aj futbalisti sú jeden deň niekde a na druhý deň sa môžu ocitnúť na opačnom konci sveta," skonštatoval 21-ročný krídelník.

Na margo svojej nominácie doplnil: "Keď prišla oficiálna pozvánka na reprezentačný zraz, tak v klube neboli veľmi nadšení. Hovorili, že by bolo lepšie, keby som nešiel. Ja som reagoval, že nebudem odmietať reprezentáciu, že na zraze budeme mať lekára, ktorý dá na mňa pozor a povie mi, či môžem alebo nemôžem hrať."

Slovákov pribrzdila prehra s Islandom

Brunegrafovým zverencom patrí v polčase bojov o ME 2019 v Taliansku v 2. skupine predposledná 5. priečka (bilancia 2-0-3), dosiaľ vybojovali šesť bodov.

Na úvod kvalifikácie zvíťazili 2:1 v Estónsku a v Senici 1:0 nad Severnými Írmi, následne ich však pribrzdila popradská prehra 0:2 s Islanďanmi a prehry s favorizovanými Španielmi v Poprade (1:4) aj Cartagene (1:5).

Mladí Slováci potrebujú v zostávajúcich dueloch bodovať naplno, aby si uchovali reálnu šancu na postup.

“ Verím, že oba zápasy zvládneme. Cesta za týmto cieľom sa začne dobrou prípravou. Máme na ňu dostatok času. Verím, že ukážeme, že sme lepšími futbalistami ako Albánci. „ Lukáš Haraslín

"Rozbeh sme mali dobrý, ale potom prišla nečakaná prehra s Islandom. Tá nás možno aj zabrzdila v dvojzápase so Španielskom. Videli sme, že Španieli sú naozaj top. Ukázali sme, že aj proti nim sme vedeli zahrať. Výsledky však boli kruté," uviedol bratislavský rodák.

Smerom k duelom proti Albáncom doplnil: "Verím, že oba zápasy zvládneme. Cesta za týmto cieľom sa začne dobrou prípravou. Máme na ňu dostatok času. Verím, že ukážeme, že sme lepšími futbalistami ako Albánci."

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.