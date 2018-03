Poprad podal sťažnosť na Trenčín, jeho šéf tiež skritizoval Radivojeviča

Teší ma návštevnosť, takmer plná hala, ale musíme sa naučiť zvládať emócie, prízvukoval Ľudovít Jurinyi.

20. mar 2018 o 17:18 SITA

POPRAD. Účastník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy 2017/2018 HK Poprad podal oficiálnu sťažnosť na HK Dukla Trenčín za nezvládnutie usporiadania vzájomných stretnutí štvrťfinále play off.

Pre oficiálnu stránku popradského mužstva to povedal riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.

"Nemôže sa stať, že nie je zabezpečený poriadok a bezpečnosť našich hráčov, fanúšikov a všetkých ľudí, ktorí sú na štadióne u súpera. Nehovoriac o tom, že na hráčsku lavicu a ľadovú plochu boli z tribún hodené rôzny predmety od mincí, zapaľovačov až po poháre s pivom," uviedol Jurinyi.

"Stáva sa to opakovane počas sezóny. Môže sa to stať aj u nás, ale my musíme byť tí, ktorí budú eliminovať tieto situácie. Mali by byť za to tresty. Taktiež sa nemôže stávať, že po ukončení zápasu, keď sa naši hokejisti idú poďakovať fanúšikom, príde hráč domácich Deveaux a krosčekuje nášho hráča," pokračoval.

Niekdajší hokejový tréner rozumie enormnej snahe hráčov oboch tímov zvíťaziť v dôležitých bojoch play off, ale myslí si, že všetko má svoje hranice.

"Hráči aj tréneri by si mali uvedomiť, že všetko by sa malo odohrávať počas šesťdesiatich minút v rámci fair play. Rovnako ak majú hráči medzi sebou problém, tak nech si to vyriešia počas zápasu, zhodia rukavice, ale nie v konkrétnom prípade Mikula udrel hokejkou hráča do oblasti hlavy a zbabelo utiekol. Taktiež vyhadzovanie prilby na tribúnu," prízvukoval Jurinyi.

"Ak sa chceme posunúť vpred, musíme tieto veci eliminovať a posúvať našu súťaž vyššie. Teší ma návštevnosť, takmer plná hala, ale musíme sa naučiť zvládať emócie. A ak to nevieme my, tak na to je tam usporiadateľská a bezpečnostná služba, ktorá to má zabezpečiť," doplnil.

“ Druhý zápas poznačili fauly a vylúčenia, nebol profesionálne zvládnutý zo strany rozhodcov. Bolo to vzájomné na oboch stranách, ale duel bol rozkúskovaný. Nepomohli tomu ani zákernosti. „ Ľudovít Jurinyi, riaditeľ HK Poprad

Riaditeľa popradského klubu nahnevalo správanie sa kapitána Trenčína a dvojnásobného medailistu z majstrovstiev sveta Branka Radivojeviča. "Ako kapitán a líder by mal emócie udržať na uzde. Najmä po po stretnutí. V zápase je to samozrejmosť a patrí to k play off. Tieto situácie sú vyvolané napríklad aj tým, že obidve mužstvá majú šatne pri sebe," myslí si Jurinyi.

Trenčín zvládol oba domáce zápasy, najprv uspel 1:0, v druhom meraní síl triumfoval 3:1. Podľa Jurinyiho boli hráči Trenčína v druhom súboji aktívnejší, a to rozhodlo. Duel však podľa neho ovplyvnili i zlé verdikty arbitrov na čele s hlavnými Jozefom Kubušom a Vladimírom Fridrichom.

"Nemali sme toľko streleckých príležitostí na strelenie gólu ako súper. Z môjho pohľadu nás Trenčín zatlačil. Každopádne, všetci šli spoločne do toho, aby sme vyhrali. Druhý zápas však poznačili fauly a vylúčenia, nebol profesionálne zvládnutý zo strany rozhodcov. Bolo to vzájomné na oboch stranách, ale duel bol rozkúskovaný. Nepomohli tomu ani zákernosti," zhodnotil riaditeľ HK Poprad.

Štvrťfinálová séria pokračuje už v stredu v Poprade.