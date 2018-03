Čiliak už na gól z polovice klziska zabudol. Nerozhodilo ma to, priznáva

Slovenský brankár je v Česku jednotkou svojho tímu.

20. mar 2018 o 18:50 SITA

BRNO. Slovenský brankár Marek Čiliak prispel výbornými výkonmi k postupu Komety Brno do semifinále najvyššej českej hokejovej súťaže.

Dvadsaťsedemročný gólman až na chybu v druhom stretnutí, keď inkasoval z polovice klziska, privádzal súperových strelcov do zúfalstva a pomohol Brnu k hladkému víťazstvu v sérii nad Vítkovicami 4:0.

Pred sériou čakal niečo iné

Teraz hráčov Komety čaká takmer dvojtýždňová pauza a potom vykročia do ďalšej fázy smerom k obhajobe titulu. Tam sa stretnú s úspešnejším z dvojice Olomouc - Plzeň.

"Mužstvo z minulého ročníka ťahá za jeden povraz. Máme skvelý kolektív," povedal Čiliak podľa portálu hokej.cz.

Hoci Brno v štvrťfinále triumfovalo zdanlivo jednoznačne, séria bola dramatická a nervózna.

"Nejaké osekávanie a pichanie pred a po vhadzovaní sú zbytočné. My sme si povedali, že chceme hrať svoj hokej a nechceme sa prispôsobiť súperovmu trendu. Je pravda, že pred sériou som čakal niečo iné, ale je to play off," priznal Čiliak.

"Situácia je vyhrotená a každý tím si to nastaví tak, ako chce hrať. My sme sa sústredili na seba, oni si to nastavili inak. Teraz to už je jedno, postúpili sme my," pochvaľuje si rodák zo Zvolena.

Na gól z polovice už zabudol

Obhajcovia titulu v sérii väčšinou prehrávali, no duely napokon vždy doviedli do víťazného konca.

"Nebol to žiaden problém. Minulý rok so Spartou sme ani raz nedali prvý gól, takže človek sa na to nejako nepozerá. Po tretine sme si vždy v kabíne niečo povedali a išli sme do toho, akoby bol stav 0:0," vyhlásil Čiliak.

Inkasovaný zásah z polovice klziska ho v konečnom dôsledku veľmi nemusí mrzieť.

"Zabudol som na to, pretože sme uspeli. Keby nám vtedy dali gól na 3:3 alebo by sme prehrali, tak by to asi bolo iné. My sme však triumfovali a nerozhodilo ma to."

Pred play off dostali facku

Brno vstúpilo do vyraďovacích bojov po dvoch nezdaroch v posledných troch dueloch základnej časti. Hokejisti Komety najprv doma nestačili na Plzeň 4:5 po samostatných nájazdoch, potom na ľade Olomouca neuspeli 2:7.

Práve to však možno Čiliaka i jeho spoluhráčov naštartovalo k lepším výkonom a v semifinále majú šancu na odplatu.

“ Bude to ťažké a nikto neočakáva, že bez problémov dôjdeme k titulu. „ Marek Čiliak

"Začalo sa to všetko už doma proti Plzni, keď sme doháňali vedenie súpera. Vedeli sme, že takto to nepôjde. V Olomouci to už bolo tesne pred play off, takže by sa to nemalo stávať," prízvukoval Čiliak.

"Na druhej strane, pre nás to možno bolo aj dobré. Dostali sme poriadnu facku a je lepšie, že to bolo vtedy a nie teraz. Každý si k tomu v šatni povedal svoje," pokračoval.

Dvojka tímu si zachytala aj v NHL

V play off je slovenský gólman zatiaľ jasnou jednotkou Komety, zo striedačky mu kryje chrbát Marek Langhamer, ktorý prišiel zo zámoria. Dvadsaťštyriročný Čech si dokonca v tejto sezóne pripísal jeden štart za Arizonu Coyotes v NHL.

"Vedel som už dlho dopredu, že budem jednotka, takže som sa na to mohol poctivo pripraviť. Pre brankára je to dôležité z toho pohľadu, aby si na to prichystal hlavu, pretože je to úplne iné ako v základnej časti," uviedol člen širšieho kádra slovenskej hokejovej reprezentácie.

Brňania by radi znovu získali majstrovský titul, no nebude to jednoduché.

"Nechcem hovoriť, že sme favoriti. Tento rok bola základná časť neskutočne vyrovnaná. To som ešte nezažil. Bude to ťažké a nikto neočakáva, že bez problémov dôjdeme k titulu," zakončil Čiliak.