Farkašová a Šubrtová sú už na Slovensku. Zhodujú sa, že paralympiáda bola úspešná

Slováci si v Pjongčangu vybojovali až jedenásť medailí.

20. mar 2018 o 20:29 (aktualizované 20. mar 2018 o 23:01) TASR

BRATISLAVA. Výprava slovenských športovcov sa vrátila z hier zimnej paralympiády s jedenástimi medailami, pričom šesť z nich bolo zo zlatého kovu. K nim pridali štyri strieborné a jednu bronzovú.

Prezident Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš dúfal v kútiku duše so ziskom desiatich.

Najúspešnejšia športovkyňa bola Henrieta Farkašová, ktorá spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu v alpskom lyžovaní v súťaži zrakovo znevýhodnených.

Stala sa tak najväčšou hviezdou zimných paralympijských hier.

"Pocity sú pozitívne. Mám radosť z toho, čo som dosiahla, veď som sa stala najúspešnejšou športovkyňou na hrách. Budem na ne spomínať len v dobrom," povedala Farkašová pre TASR v utorok tesne po príchode z dejiska.

"Dobre som sa rozbehla v zjazde, výkon v super-G bol ešte lepší. Užívala som si každú chvíľu na trati. Potom prišla dráma v druhom kole kombinačného slalomu, keď som sa ledva zmestila do bránky, ale našťastie s dobrým koncom. Vyšiel mi aj obrák, no prišlo sklamanie v slalome, v ktorom som nepodala výkon, aký som si predstavovala. Ale napriek tomu som veľmi spokojná."

Farkašová triumfovala v zjazde, v kombinácii, v obrovskom slalome i super-G. V slalome pridala striebro.

“ Skončili sme v hodnotení krajín v zjazdovom lyžovaní na prvom mieste, máme najúspešnejšieho športovca ZPH a celkovo sme skončili na siedmom mieste v hodnotení krajín. To je niečo, čo sa bude v budúcnosti ťažko prekonávať „ Ján Riapoš, prezident SPV

"Najťažšie bolo odseparovať disciplíny a pripraviť sa na každú špeciálne. Museli sme to brať krok po kroku, pretože človek má nejaké očakávania a ciele a keď dovolí hlave, aby sa premotivoval, mohlo to mať negatívny dosah. Ale nám sa to podarilo zvládnuť. Najhoršie sme asi zvládali samotnú cestu do Pjongčangu," uviedla navádzačka Natália Šubrtová.

Spokojný s výkonom športovcov bol aj prezident SPV Ján Riapoš.

"Môj základný cieľ bol, aby sme na hrách urobili maximum a aby sme sa zdraví vrátili domov. Okrem toho športovci pribalili jedenásť medailí, čo je skvelé a som teda maximálne spokojný, veď sme malá krajina," uviedol Riapoš pre TASR.

"Môj odhad bol zisk desiatich medailí. Som rád, že sa to podarilo o tú jednu medailu prekročiť. Skončili sme v hodnotení krajín v zjazdovom lyžovaní na prvom mieste, máme najúspešnejšieho športovca ZPH a celkovo sme skončili na siedmom mieste v hodnotení krajín. To je niečo, čo sa bude v budúcnosti ťažko prekonávať," dodal.

O ďalšie kovy sa pre Slovensko postarali tiež zrakovo znevýhodnení lyžiari. Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom získali jednu zlatú a tri strieborné medaily. Bilanciu doplnili Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, ktorí pridali zlato a bronz.

"Pre mňa to boli najemotívnejšie hry, ktoré som zažil. Je jedno, či mám na krku zlato, alebo striebro, je to niečo skvelé," poznamenal Krako.