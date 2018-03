Kozák pred Kráľovským pohárom: Každý dobrý výsledok ide v týchto dňoch do sveta

Prvým súperom Slovenska na turnaji sú Spojené arabské emiráty.

20. mar 2018 o 21:58 SITA

BRATISLAVA. Hoci tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák na futbalový Kráľovský pohár v Bangkoku (22. - 25. marca) nominoval 24 hráčov, na prvý duel s výberom Spojených arabských emirátov nemôže využiť služby dvoch z nich.

Ofenzívny líder tímu Marek Hamšík do Thajska pre zranenie stehenného svalu ani neodcestoval, Norbert Gyömbér síce v Bangkoku momentálne je, ale do prvého stretnutia vo štvrtok 22. marca o 10:30 SEČ určite nezasiahne.

Pod jabĺčkom má tekutinu

"Pred dvoma týždňami som sa nešťastne zranil už v úvode stretnutia. Už v prvej minúte som po bežeckom súboji narazil kolenom do reklamného pútača vedľa ihriska. Zápas som síce dohral, ale na druhý deň som nevedel chodiť. Odvtedy som takmer dva týždne mimo hry," ozrejmil Gyömbér pre agentúru SITA.

"Aj teraz mám pod jabĺčkom tekutinu, čo ma dosť obmedzuje. Neviem, kedy sa opäť dostanem na ihrisko. Tréner Kozák ma síce do Thajska zobral, ale v tejto chvíli ešte neviem povedať, či si na tomto turnaji aj zahrám," pokračoval 25-ročný rodák z Revúcej.

Kmeňový hráč AS Rím, ktorý je momentálne na hosťovaní v druholigovom FC Bari, dostal od kouča Jána Kozáka priestor na doliečenie si aktuálneho zranenia.

Do Bangkoku zobral 20-násobného reprezentanta aj preto, aby počas týždňového pobytu v dejisku podujatia zostal pod stálym dohľadom lekárov A-tímu Slovenska.

Kozák chce dať šancu všetkým nominovaným

"Ak všetko pôjde podľa predpokladov, Noro by nám mohol pomôcť až v stretnutí, ktoré budeme hrať počas víkendu. Vieme, že momentálne dlhšie netrénoval, vynechal aj dva ligové zápasy, ale ak ho lekári opäť postavia na nohy, bude pre nás vhodná alternatíva do defenzívy," vysvetlil Kozák.

"Gyömbér je skúsený futbalista, takých hráčov v mužstve potrebujeme. Preto je teraz s nami v Thajsku. Podľa mňa potrebuje niekoľko dní oddychu a najmä dobrú regeneráciu," doplnil tréner, prečo má v kádri aj momentálne zraneného hráča.

“ Na výsledkoch v týchto ťažkých dueloch nám tiež záleží. Lebo každý dobrý rezultát v týchto dňoch ide do sveta. „ Ján Kozák, tréner slovenskej reprezentácie

"V Thajsku chcem dať šancu všetkým hráčom, ktorých som nominoval na tento náročný turnaj. Trochu nám síce zámer skomplikovalo pravidlo, že v zápase môžeme striedať iba troch hráčov, kým doteraz sa v takýchto prípravných súbojoch mohlo striedať až šesť futbalistov, ale aj toto obmedzenie je dôkazom toho, že organizátori podujatie berú veľmi vážne," priznal Kozák.

"Veľmi vážne ho berieme aj my. Na výsledkoch v týchto ťažkých dueloch nám tiež záleží. Lebo každý dobrý rezultát v týchto dňoch ide do sveta. Verím, že naši futbalisti sú praví športovci, ktorí do každého zápasu idú s cieľom zvíťaziť. Verím tiež, že chlapci, ktorým dáme dôveru, urobia všetko pre úspech nášho kolektívu," doplnil.

Hamšík sa vrátil do Talianska

Podľa skúseného 63-ročného futbalového odborníka absencia Mareka Hamšíka pre A-mužstvo Slovenska je veľkým zásahom do plánov realizačného tímu, ale aj zranenia patria k futbalu.

Hamšík sa zo Slovenska vrátil späť do Talianska, kde ho v stredu čaká dôkladná lekárska prehliadka.

"Držíme mu palce, aby sa veľmi rýchlo uzdravil a vrátil sa na futbalové trávniky. Lebo práve tam ho stopercentne zdravého potrebuje nie iba jeho klub SSC Neapol, ale aj slovenská reprezentácia," zdôraznil Kozák tesne pred odletom na Kráľovský pohár do Thajska.