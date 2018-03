V nominácii bol premiérovo. Vantruba sa zranil, opustil reprezentačných spoluhráčov

Brankár Trnavy prišiel už na zraz so zranením.

20. mar 2018 o 23:49 SITA

ŠAMORÍN. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf, ktorý prevzal povinnosti hlavného kouča od Čecha Pavla Hapala (zamieril na klubovú lavičku Sparty Praha - pozn.), nemôže rátať so službami zraneného brankára Martina Vantrubu v blížiacich sa dvoch stretnutiach proti Albánsku v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019.

Dvadsaťročný gólman Spartaka Trnava už opustil mužstvo, ktoré sa momentálne pripravuje v Šamoríne.

Prečítajte si tiež: V klube z mojej reprezentačnej pozvánky neboli nadšení, priznal Haraslín

"Martin už na zraz neprišiel zdravotne v poriadku, keď sa zranil v poslednom ligovom zápase. Trápi ho rameno. Do tréningového procesu ani nezasiahol, pripravoval sa individuálne. Snažili sme sa urobiť všetko, aby sa dal dokopy, žiaľ, nepodarilo sa to. Ďalšieho brankára k tímu zatiaľ nepovoláme,“ cituje Brunegrafa oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Vantruba sa so spoluhráčmi rozlúčil po utorkovej večeri.

"Mrzí ma to, bola to moja prvá nominácia pri dvadsaťjednotke. Teraz sa budem snažiť dať sa čo najskôr dokopy,“ vyhlásil brankár, ktorý bude obidva zápasy proti Albánsku sledovať z pohodlia domova.

Pred Vantrubom musel pre zranenie predčasne zo zrazu odísť aj stredopoliar FC Nitra René Kotrík - pre zápal kĺbu v kolene. V kádri na spomenuté duely proti Albánsku ((hrá sa v piatok 23. marca v Tirane a v utorok 27. marca tiež o 17:20 v Žiline) ho nahradil klubový spoluhráč Andrej Fábry.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama