ONLINE: Mladí Slováci začnú dvojzápas v Albánsku, chcú dve víťastvá

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

21. mar 2018 o 0:00 SME.sk

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov nastúpi na prvý z dvoch marcových kvalifikačných súbojov s Albánskom v rámci 2. skupiny kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Zverenci trénera Ota Brunegrafa prvýkrát vycestujú za súperom do metropoly Albánska, Tirany, kde sa na štadióne Selmana Stermasiho pokúsia o naplnenie cieľu, ktorým sú dve víťazstvá.

Slovenská dvadsaťjednotka sa nachádza na predposlednom, piatom mieste (bilancia 2-0-3) v 2. skupine bojov o ME do 21 rokov 2019. Dosiaľ získali bodov.

Ak chcú reálne zabojovať o juniorský európsky šampionát, Albáncov musia poraziť. Zápas je na programe v piatok 23. marca o 17.20 SELČ.

Takto vyzerá nominácia Ota Brunegrafa na kvalifikačné zápasy s Albánskom.

Online prenos: Albánsko do 21 rokov - Slovensko do 21 rokov (ME 2019, kvalifikácia)