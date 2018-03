Súperi Slovákov? Modlia sa päťkrát denne aj cez polčas s rozhodcami

Futbalistov Slovenska čaká vo štvrtok v Bangkoku prvý zápas Kráľovského pohára, ich súperom budú Spojené arabské emiráty.

21. mar 2018 o 14:51 Pavol Spál

BRATISLAVA. Modlia sa päťkrát denne. Niekedy aj počas prestávky futbalového zápasu. Neraz aj v jednej miestnosti s rozhodcami. Ani jeden z reprezentantov Spojených arabských emirátov (SAE) nie je legionár.

„Mal som víziu, že by sme mohli priviesť do Európy nejakých mladých hráčov zo SAE, lenže oni nikam nechcú. Nemajú potrebu chodiť ani do nemeckej bundesligy, pre nich je to chudobnejšia súťaž,“ vyhlásil podľa idnes.cz Čech Jakub Dovalil, bývalý tréner národného tímu Spojených arabských emirátov do 20 rokov.

V Dubaji je najbohatší klub Al Ahli, ktorý má ročný rozpočet 450 až 500 miliónov dirhamov, čo je v prepočte asi sto až 120 miliónov eur. Futbalista tam bežne zarobí ročne viac ako milión eur.

„Šejkovia do futbalu sypú obrovské peniaze,“ vysvetľoval Dovalil.

Najvyššia futbalová súťaž v krajine pritom divákov príliš neláka, priemerná návštevnosť je okolo päťsto ľudí na jeden zápas.

„A to ešte robia tak, že mnoho fanúšikov privezú z Ománu, dajú im po sto dirhamov (zhruba 22 eur) a zaplatia im obed v KFC, aby im aspoň niekto drukoval,“ dodal Dovalil.