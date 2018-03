Istá posila z NHL? Jurčo priznal, že chce ísť na majstrovstvá sveta do Dánska

Prioritou je pre mňa ostať v NHL. Nerozmýšľam nad ničím iným, vraví Tomáš Jurčo.

21. mar 2018 o 15:37 SITA

CHICAGO. Veľmi náročné obdobie má za sebou slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo. V minulej sezóne, pred ktorou podstúpil operáciu chrbta, ho Detroit vymenil v zámorskej NHL do Chicaga, väčšiu časť aktuálneho ročníka strávil vo farmárskej AHL.

Aktuálne už pravidelne hráva v NHL, v 23 dueloch nazbieral osem bodov za štyri góly a rovnaký počet asistencií.

Boli časy, keď mal všetkého dosť

"Mnohí ľudia si neuvedomujú, ako je psychicky náročné hrať v NHL. Všetci vidia len svetlé stránky kolotoča najlepšej ligy sveta. Rok a pol bol pre mňa naozaj ťažký," povedal 25-ročný krídelník v rozhovore pre denník Šport.

"Pomohli mi rodina, priateľka, kamaráti. Podporovali ma v zlých časoch, vo chvíľach, keď som mal všetkého dosť. Snažím sa všetko robiť aj pre nich a potešiť ich," priznal.

"Spätne si však uvedomujem, že manažment klubu urobil dobré rozhodnutie, keď ma nechal v úvode sezóny na farme. Opäť som hrával presilovky, oslabenia. Bol som vyťažený, stúplo mi sebavedomie. Povolali ma späť do NHL a cítim sa oveľa lepšie," pokračoval Jurčo.

"Teraz odo mňa očakávajú, aby som priniesol do tímu rýchlosť aj tvrdosť. Ak k tomu pridám produktivitu, bolo by to ideálne. Zatiaľ mi to ide dobre. Aj zo strany vedenia cítim pozitívne ohlasy. Ešte keby mi padalo viac gólov,“ myslí si košický rodák.

Jurčo tiež cíti omnoho vyššiu dôveru trénera Joela Quennevilla: "Je to oveľa lepšie ako vlani. Predchádzajúcu sezónu som neodohral dobre, bol som po operácii chrbta, necítil som sa vo svojej koži. Až po príchode z farmy, som ukázal, že som lepší hráč."

Na šampionát do Dánska chce ísť

Chicago v tejto sezóne nebude hrať v play off a Jurčo je z toho smutný. "Fanúšikovia sú zvyknutí na play off a boj o Stanleyho pohár. Do nadstavby sme nepostúpili a je to akési divné. Na druhej strane sa otvorila väčšia šanca pre nás mladších hráčov. Dostávame viac priestoru. Už ma do AHL nemôžu poslať. Dole môžu ísť len hráči s dvojcestnou zmluvou," prezradil.

Slovenský krídelník má v profilige zmluvu iba do konca aktuálnej sezóny a debaty o novej už s vedením Blackhawks absolvoval.

“ Láka ma zahrať si v národnom tíme pod kanadským trénerom Craigom Ramsaym. Kvitujem, že sa Miro Šatan rozhodol pre podobnú zmenu. „ Tomáš Jurčo

"Nechcem nič predbiehať. Musím dohrať sezónu. Verím, že budem ešte v posledných stretnutiach produktívny. To by mi určite pomohlo. Prioritou je pre mňa ostať v NHL. Nerozmýšľam nad ničím iným," tvrdí.

Keďže Chicago nepostúpilo do play off NHL, klubová sezóna Jurča sa skončí v prvej polovici apríla. Rád by si ju predĺžil až do polovice mája.

"Chcel by som reprezentovať na MS v Dánsku. Končí sa mi zmluva, bude sa musieť vyriešiť poistka a veci okolo toho. Láka ma zahrať si v národnom tíme pod kanadským trénerom Craigom Ramsaym. Kvitujem, že sa Miro Šatan rozhodol pre podobnú zmenu. Krajiny, ktoré sa zlepšujú, majú väčšinou trénerov zo zámoria. Vnímam to ako pozitívny krok," dodal pre Šport.