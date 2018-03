Rajičová až dvakrát spadla a na MS nepostúpila do voľného programu

Líderkou šampionátu je domáca Carolina Kostnerová.

21. mar 2018 o 15:40 (aktualizované 21. mar 2018 o 16:52) TASR

MS 2018 v krasokorčuľovaní:

Krátky program žien:

1. Carolina Kostnerová Taliansko 80,27 b 2. Alina Zagitovová Rusko 79,51 b 3. Satoko Mijaharová Japonsko 74,36 b 4. Kaetlyn Osmondová Kanada 72,73 b 5. Maria Sockovová Rusko 71,80 b 6. Gabrielle Dalemanová Kanada 71,61 b 27. Nicole Rajičová Slovensko 49,87 b

MILÁNO. Slovenská krasokorčuliarka Nicole Rajičová nezvládla na majstrovstvách sveta v Miláne stredajší krátky program žien. Po dvoch pádoch pri trojitom lutzi a v krokovej pasáži dostala od rozhodcov iba 49,87 bodov a bude tak chýbať v piatkových voľných jazdách.

Jej výkon jej napokon vyniesol 27. pozíciu.

Vlani bola na MS sedemnásta

Dvadsaťdvaročná slovenská reprezentantka išla v predposlednej skupine ako druhá. Krátky program nezačala s istotou, už v úvodnej dvojkombinácii mala skočiť trojitého rittbergera s trojitým tulupom, no tulup bol len dvojitý.

Následný trojitý lutz bol nedotočený a navyše s pádom. Hoci dvojitý axel bol v poriadku, zverenka trénera Igora Krokavca a otca Toma Rajiča už vyšla z rytmu a nečakane spadla aj pri krokovej sekvencii. Výrazne tak zaostala za osobným maximom 61,01 z januárových ME v Moskve.

Do finálových jázd sa kvalifikovalo z 37 sólistiek 24, no v piatok budú bez šiestej ženy uplynulých dvoch ME, resp. štrnástej zo zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu. Rajičová bola pred rokom na MS sedemnásta.

Po pokazenom výkone sa priebežne zaradila na 17. miesto, a keďže po nej ešte išlo desať krasokorčuliarok, jej šanca na postup bola už nereálna.

Chce ukázať, že nerobí len blbé chyby

"Nebola to tá jazda, ktorú ste odo mňa videli na olympiáde, ale som človek, robím chyby," priznala v mixzóne Slovenka. "Po olympiáde bolo ťažké sa zregenerovať a znovu sa namotivovať do tréningov, aké som mala pred Pjongčangom," pokračovala.

"Chcela som ísť z nuly na sto percent a zranila som sa. Bolo ťažké sa cez to prehrýzť, ale nechcela som sa vzdať, preto som do Milána prišla. Pri páde počas krokovej pasáže sa ani nemôžem vyhovárať na zranenie, lebo ani som nestála na ľavej nohe. Bola to jednoducho blbá chyba," dodala Rajičová.

“ Určite sa vrátim, musím ukázať všetkým, že nerobím len blbé chyby, ale viem zajazdiť oveľa lepšie. „ Nicole Rajičová

Rodáčka z New Yorku sa už teší na zaslúžený oddych po náročnej sezóne, a hoci po olympiáde naznačila, že nevie, dokedy ju ešte korčuľovanie bude baviť, teraz tvrdí: "Určite sa vrátim, musím ukázať všetkým, že nerobím len blbé chyby, ale viem zajazdiť oveľa lepšie."

Najlepší krátky program ukázala domáca Carolina Kostnerová. Miláčik milánskeho publika a majsterka sveta z roku 2012 odsunula na druhé miesto úradujúcu olympijskú šampiónku aj majsterku Európy Alinu Zagitovovú z Ruska.

Do piatkového boja o medaily pôjde z tretieho miesta Japonka Satoko Mijaharová.