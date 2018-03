Slovenská devätnásta remizovala s Írskom, gól Tomiča jej nestačil

Slováci si najbližšie zahrajú s Portugalskom.

21. mar 2018 o 18:16 (aktualizované 21. mar 2018 o 19:07) SITA

BRAGA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov si pripísali bod do tabuľky po svojom úvodnom vystúpení na turnaji 5. skupiny v Portugalsku v rámci záverečnej II. fázy kvalifikácie (Elite Round) o postup na júlové ME tejto vekovej kategórie do Fínska (16. - 29. 7. 2018).

V stredu v meste Fao hrali nerozhodne 1:1 s rovesníkmi z Írska.Po bezgólovom prvom polčase sa mladí Slováci ujali vedenia v 60. miúten zásluhou hráča talianskej Sampdorie Janov Michala Tomiča, v 76. minúte však vyrovnal Aaron Connolly z pokutového kopu.

Zverenci Milana Malatinského si v sobotu zmerajú sily s Portugalčanmi, Kosovčanom budú čeliť v utorok.

Na ME "19" do Fínska prenikne len sedem víťazov skupín Elite Round. Tím Slovenska sa v novembri predstavil na turnaji I. fázy kvalifikácie v Turecku, so siedmimi bodmi obsadil prvú postupovú priečku. Zdolal domácu reprezentáciu aj Walesanov a remizoval s hráčmi Kazachstanu.

ME hráčov do 19 rokov - kvalifikácia:

Slovensko 19 - Írsko 19 1:1 (0:0)

Góly: 60. Tomič - 76. Connolly (z 11m)