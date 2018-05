ONLINE: Rusi budú opäť obrovskými favoritmi, zahrajú si s utrápenými Bielorusmi

Online prenos budete môcť sledovať spolu s nami.

7. máj 2018 o 0:00 (aktualizované 7. máj 2018 o 0:03) SME.sk

KODAŇ. V úvodných dvoch stretnutiach na prebiehajúcich majstrovstvách sveta strelili až štrnásť gólov a neinkasovali ani jeden. Ruskí hokejisti zdolali Francúzov aj Rakúšanov zhodne 7:0.

Naopak, veľké trápenie prežívajú Bielorusi. V prvom dueli podľahli Švédom 0:5 a nečakane hladko prehrali aj s Francúzmi 2:6. Ak by Rusom vzali čo i len bod, bolo by to veľké prekvapenie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Online prenos: Bielorusko - Rusko (MS v hokeji 2018, A-skupina)