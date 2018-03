Dúbravka zaujal v Premier League angličtinou. Bol dobrým žiakom?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V januári ste prestúpili zo Sparty Praha do Newcastle United. V čom vidíte najväčšiu zmenu?

„Záujem o futbal. Celé mesto ním žije, pre fanúšikov je na prvom mieste. Keď už pri rozcvičke vidíte skoro plný štadión, naštartuje vás to. Hoci v Sparte je tiež obrovská fanúšikovská základňa, v Anglicku je to ešte mimoriadnejšie. Cítiť obrovský profesionalizmus, fantastický servis. Hráč má vytvorený neskutočný komfort.

V klube trávime veľa času, o deviatej ráno máme nepovinné raňajky, následne nás čaká deväťdesiatminútový tréning. Zvyky sú trochu iné, hráč sa musí individuálne pripraviť, pretože v tréningu sa ide od prvej minúty naplno. Často býva tréning aj dosť taktický. Som rád za nové skúsenosti, iné tréningové metódy, snažím sa zdokonalovať.“

Vaša premiéra z Manchestru United vám vyšla bravúrne, neinkasovali ste a odvtedy nastupujete pravidelne. Považujete duel proti najbohatšiemu klubu sveta pre vás kľúčový?

„Určite áno. Prichádzal som do nového klubu a nevedel som či dostanem vôbec šancu. Tréner ma ušetril od nervov a stresu, keď mi nič neoznámil vopred. To, že chytám, som sa dozvedel až v deň zápasu. Paradoxom je, že som radšej, keď aspoň deň vopred viem či budem chytať.“

Ódy na vás sa šíria médiami i internetom. Po výhre nad United pre vás žiadali fanúšikovia v komentároch doživotnú zmluvu. Ako to vnímate?

„Internetové diskusie príliš nečítam. Len blázon by to všetko stíhal. Je prirodzené, že občas človek zachytí nejaké slová aj z internetu a médií. Keď sú pozitívne, človeka to poteší. Beriem to však s odstupom, je to dvojsečná zbraň.“

Ste jediným zástupcom Slovenska v najbohatšej a najsledovanejšej lige sveta. Cítite skôr väčší tlak alebo prevláda radosť?

„Užívam si každú minútu na ihrisku. Uvedomujem si, že tlak je obrovský. Dupľovane, keď nie sme v ideálnej pozícii. Ľudia v klube i fanúšikovia dávajú zápasu veľký náboj a je to cítiť. Obrovský dav na tribúnach vás namotivuje a vyhecuje k najlepším výkonom. Pri premiére som sa snažil tlak nevnímať. Vravel som si, že je to zápas ako každý iný, aj keď som si uvedomoval, že stojím proti Manchestru United, proti hráčom s vysokou hodnotou a kvalitou.

Ak to však vnímate takto, zväzuje vám to nohy, preto som sa snažil zbaviť sa týchto pocitov a pomôcť mojim novým spoluhráčom. Veľmi mi pomohlo, že som pár mesiacov predtým dostal šancu chytať v reprezentácii proti Anglicku a Škótsku. Zistil som na vlastnej koži, akí sú títo ľudia fanatici do futbalu.“

V klube ste zatiaľ iba na polročnom hosťovaní zo Sparty Praha. Máte v hlave, že bojujete a váš prípadný letný transfer?

„Uvedomujem si, že som zatiaľ iba na hosťovaní. Verím, že Newcastle United zotrvá v najvyššej súťaži a od toho sa bude odvíjať aj môj trvalý prestup. Dúfam, že sa to rozhodne aj skôr. Lebo čakať do leta a nevedieť, na čom ste nie je príjemné. Snažím sa však sústrediť len na svoje výkony a robiť všetko pre to, aby som kompetentných zaujal.“

Závisí váš prestup aj od počtu zápasov, ktoré odchytáte?

„Je tam skôr klauzula, ktorá zabezpečuje prípadne ďalšie ohodnotenie Sparty.“