Martin Fourcade vyhral šprint v Ťumeni a obhájil malý aj veľký glóbus

Fourcade si posilnil vyhliadky na siedmy veľký glóbus v sérii.

22. mar 2018 o 16:29 (aktualizované 22. mar 2018 o 22:29) SITA

Výsledky

šprint na 10 km:

1. Martin Fourcade Francúzsko 25:49,0 (0 tr. okr.) 2. Simon Desthieux Francúzsko +33,2 (0) 3. Fredrik Lindström Švédsko +33,5 (0) 4. Andrejs Rastorgujevs Lotyšsko +35,2 (0) 5. Erik Lesser Nemecko +38,4 (0) 48. Matej KAZÁR Slovensko 2:40,6 (2) 63. Tomáš HASILLA Slovensko 3:19,1 (2) 66. Martin OTČENÁŠ Slovensko 3:29,2 (2)

ŤUMEŇ. Francúzsky biatlonista Martin Fourcade aj zásluhou bezchybnej streľby suverénne zvíťazil vo štvrtok v ruskom Ťumeni v šprinte na 10 km na úvod záverečného 9. kola Svetového pohára 2017/2018.

Fourcade nielen že obhájil celkové prvenstvo v šprinte, ale rovnako po siedmy raz v sérii získal aj veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári. Do konca sezóny zostáva odjazdiť dvoje preteky a Fourcadov náskok pred Nórom Johannesom Thingnesom Böom je 82 bodov.

Po vyškrtnutí dvoch najhorších umiestnení už Francúz nemôže byť predstihnutý.

Priebežné hodnotenie SP (20 z 22 pretekov): 1. M. Fourcade 1056 2. J.T. Boe 974 3. Šipulin 658 ... 64. OTČENÁŠ 35

"Som naozaj spokojný s tým, čo som predviedol. Bola to mentálna výzva bojovať všetky tie dni s Johannesom o krištáľový glóbus. V televízii to možno vyzerá všetko jednoducho, ale môžem potvrdiť, že tak to nie je.

Veľký glóbus nebola hlavná priorita v tejto sezóne, tou boli zimné olympijské hry. Ako však plynula sezóna, glóbus sa stal pre mňa aj Johannesa najdôležitejší. Celkovo chcem potiahnuť kariéru až do majstrovstiev sveta v Anterselve 2020, ale ďalej, to neviem. Netuším, či ešte budem mať dostatok motivácie uchádzať sa o post najlepšieho biatlonistu," povedal Martin Fourcade, cituje ho portál Svetovej biatlonovej únie.

Úspešnejší z bratov Fourcadovcov pritom zaostával v hodnotení rýchlostných pretekov pred derniérou o 31 bodov za svojím hlavným rivalom z tohto súťažného ročníka Johannesom Thingnesom Böom o 31 bodov.

Lenže Nór sa aktuálne musel uspokojiť so 14. priečkou pri manku 1:22,4 min aj vinou dvoch trestných okruhov a napokon si tesne neudržal červený dres pri konečnom účtovaní po ôsmich súpereniach: prehral o 2 body (384, resp. 382).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zo slovenského tria bol najlepší 48. Matej Kazár. Tomáš Hasilla obsadil 63. miesto a Martin Otčenáš figuruje na 66. priečke vo výsledkovej listine s 84 menami. Do stíhačky so 60 aktérmi sa teda zmestil iba Kazár.

Celkovo má Martin Fourcade na konte už 69 zohľadnených víťazstiev vo Svetovom pohári.

V predchádzajúcej sezóne obhájil všetkých päť glóbusov (kompletne si ich uchmatol aj v ročníku 2012/2013) a presadil sa v nadpolovičnej väčšine súperení: patrilo mu ich rekordných 14 z 26.

Nór Ole Einar Björndalen nazbieral tucet úspechov v ročníku 2004/2005. V sezóne 2016/2017 utvoril M. Fourcade aj nové maximum podľa počtu bodov vo SP - nazhromaždil ich 1322.

Konečné poradie SP v šprinte (8 z 8):