Rakúšan Schlierenzauer vyrovnal najdlhší let v histórii. Hrabol si však do snehu

Rekordný pokus v rámci kvalifikácie na finálové preteky Svetového pohára nebol uznaný.

22. mar 2018 o 23:11 SITA

PLANICA. Rakúsky reprezentant v skokoch na lyžiach Gregor Schlierenzauer vo štvrtok v slovinskej Planici pristál na značke 253,5 m, čo by znamenalo vyrovnanie najdlhšieho letu v histórii.

Svoj skok však 28-ročný Tirolčan neustál, hrabol si do snehu, preto jeho rekordný pokus v rámci kvalifikácie na finálové preteky Svetového pohára v sezóne 2017/2018 nebol uznaný.

Rekordným teda zostáva iba let jeho krajana Stefana Krafta spred roka z nórskeho Vikersundu. "Bol to úžasný let. Najprv som sa dostal veľmi vysoko a potom aj veľmi ďaleko. Jednoducho fantázia," povedal Schlierenzauer pre ORF.

Na základe bodovej zrážky za neustálený doskok Schlierenzauer skončil v sumáre kvalifikácie až desiaty. Zvíťazil Nór Johann André Forfang s výkonom 241 m a ohodnotením 243,4 bodu.

Druhý bol Slovinec Anže Semenič (234 m / 235,3 bodu) a ako tretí bol klasifikovaný Poliak Dawid Kubacki (224,5 m / 227,7 bodu).