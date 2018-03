Trval približne rok a pol. Ultras Trnavy ukončili bojkot, vrátia sa na tribúny

Trváme na našom postoji, že klub potrebuje zmenu. Budeme na to aj naďalej poukazovať, tvrdia fanúšikovia.

23. mar 2018 o 9:20 TASR

TRNAVA. Futbaloví ultrafans Spartaka Trnava ohlásili svoj návrat na tribúny. Do konca sezóny chcú premeniť severnú tribúnu na Štadióne Antona Malatinského na "megakotol" a pomôcť Spartaku k zisku vytúženého majstrovského titulu.

Dodávajú však, že s vedením klubu stále nie sú spokojní a mienia na to ďalej poukazovať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dosiahli, čo chceli

Prečítajte si tiež: Titul by bol ako let na Mars. Čo je za vzostupom Trnavy?

"Nepísaný bojkot trval v Trnave zhruba rok a pol. Po sérii nepriaznivých výsledkov zostali miesta na severnej tribúne, kde sídlil kotol, prázdne. Nevyvesovali sa žiadne vlajky, ani nespievali chorály. Fanúšikovia dokonca spísali desatoro požiadaviek voči vedeniu klubu. Vo svojom vyhlásení však zároveň uvádzajú, že klub sa o nich nemienil baviť," uvádza portál trnavskyhlas.sk.

"Napriek tomu, aj keď si to nikto z vedenia a možno ani z množstva fanúšikov neprizná a neuvedomuje, sme práve týmto krokom dosiahli presne to, čo bol náš primárny cieľ. Dotlačiť klub k tomu, aby Trnava bola v lige tam, kam patrí. Prvá. A veríme, že aj majstrovská," píšu Ultras Spartak a občianske združenie Bíli Andeli v spoločnom vyhlásení.

"Jednomyseľne sme dospeli k názoru, že sme vyhrali. Dokázali sme naším postojom dotlačiť vedenie k tomu, aby bol konečne v Trnave stabilný káder, tréner, ktorý vie, čo robí. Aby bol A-tím finančne stabilizovaný a venoval sa naplno futbalu a nie meškajúcim výplatám," pokračuje sa vo vyhlásení.

"Aby sme mali po 45 rokoch reálnu šancu konečne získať to, na čo desiatky rokov čakajú tisícky spartakovcov - titul. Preto sme sa, po vypočutí si všetkých názorov a argumentov z rôznych skupín, rozhodli hlasovať o návrate na tribúny. A drvivou väčšinou sme sa dohodli, že áno. Vrátime na štadión 'kotol' hodný mena Ultras Spartak. A s ním sa vrátia všetky skupiny aj so svojimi vlajkami."

Najbližší domáci zápas odohrá proti Slovanu

Ultras tvrdia, že nejde o krok "fanúšika úspechu", ale o vyjadrenie podpory hráčom a trénerovi a snahu pomôcť im dotiahnuť dobre rozohranú sezónu do úspešného konca.

"Najmä to je ale naša úcta k tým, ktorí na Spartak chodia desaťročia. Ktorí dekády čakajú na to, čo zažili možno ešte ako deti. Alebo to poznajú len z počutia a každým rokom dúfajú v to, čo zažili ich otcovia a starí otcovia. Títo ľudia sú tí hlavní a jediní, ktorí si skutočne zaslúžia užiť koniec tejto sezóny so všetkým, čo k tomu patrí. Vrátane povestnej trnavskej atmosféry," dodávajú ultras.

Prečítajte si tiež: Škoda, že v Trnave reprezentanta nevidím, tvrdí Kozák

Voči vedeniu klubu však nespravili hrubú čiaru a naďalej mu neveria.

"Trváme na našom postoji a názoroch, že tento klub potrebuje zmenu. Budeme na to aj naďalej poukazovať. Verejne. Pred zrakmi všetkých. Až kým neuvidíme jasnú víziu, čo ďalej. Čo mieni klub robiť do budúcna. Aké má plány, predstavy, aké kroky plánuje, aby konečne raz a navždy skončil tento 'štandardný režim'."

Spartak Trnava po reprezentačnej prestávke nastúpi v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v Dunajskej Strede (nedeľa 1. apríla o 15:20), najbližší domáci duel odohrá v sobotu 7. apríla o 15:30 proti bratislavskému Slovanu.