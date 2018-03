Česi chcú dlhšiu hymnu, stoja krátko na stupňoch víťazov

Česká národná hymna je prvá sloha piesne Kde domov můj.

23. mar 2018 o 13:06 Martina Janíková

BRATISLAVA. Českí športovci by mohli v najbližších rokoch stráviť na stupňoch víťazov dlhší čas.

Český olympijský výbor (ČOV) prišiel s myšlienkou, že by sa nahrávka národnej hymny mohla predĺžiť, prípadne by mohla mať i dve slohy. Informáciu priniesol web Českej televízie.

U susedov Slovákov už vzniklo aj niekoľko verzií novej nahrávky v úprave od skladateľa Miloša Boka.

Možnou podobou hymny, ktorej uvádzanie dnes nie je v podstate legislatívne ošetrené, sa zaoberá aj ministerstvo kultúry.

Celospoločenská diskusia

Predseda ČOV Jiří Kejval si objednal u Boka nový variant hymny už v minulom roku. Vznikli štyri verzie, ktoré nahral Symfonický orchester FOK a Kühnův zmiešaný zbor.

Výbor sa úvahami o novej podobe hymny zaoberal viac ako rok. Vychádzal okrem iného aj z toho, že dĺžka hymny pre ceremoniálne účely trvá 45 sekúnd a trebárs pre vyhlasovanie víťazov na olympiáde by aj vzhľadom k dĺžke skladieb ďalších krajín bola lepšia dĺžka približne 80 sekúnd.

Preto sa ČOV rozhodol aj v súvislosti s tohtoročným 100. výročím vzniku Československa vyvolať diskusiu o tom, či by hymna treba nemala mať dve slohy.

Okrem celospoločenskej debaty o hymne chce český minister kultúry v demisii Ilja Šmíd usporiadať odborné grémium. Chcel by osloviť skladateľov, muzikológov alebo odborníkov z Českého múzea hudby, aby posúdili podoby hymny z hudobného hľadiska.

"Mohli by z toho vzísť nejaké odporúčania, ako ju hrať pri rôznych príležitostiach," povedal.

Kde domov můj

Grémium by sa malo zísť zhruba do mesiaca. "Chceli by sme na neho pozvať asi desať českých odborníkov z radov hudobníkov, muzikológov, historikov.

Obsahom stretnutia by mala byť diskusia o inštrumentácii, aranžmá hymny, vôbec o zmysle hymny ako štátneho symbolu, a o tom, či uvedenie v zákone o štátnych symboloch je dostatočné.

Myslím si, že by sa mala kodifikovať nielen verzia melodická, ale mali by sme hovoriť aj o tom, do akej miery je záväzná inštrumentácia a aranžmány českej štátnej hymny," uviedol Šmíd.

Česká národná hymna je prvá sloha piesne Kde domov můj z divadelnej hry Jozefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žiadny hnev a žiadna bitka, hudbu k nej zložil František Škroup.

Bola prvou časťou československej hymny, po ktorej nasledovala prvá sloha aktuálnej slovenskej hymny (Nad Tatrou sa blýska).

Ako česká hymna sa používa od rozpadu Československa na konci roka 1992, no už v roku 1990 bola oficiálne vyhlásená aj za hymnu Českej republiky vnútri federácie.