Vlani bojovali v baráži, teraz sú Trenčania v semifinále. Treba s nami počítať, vraví Hossa

Trenčín vo štvrťfinále play off ani raz neprehral.

23. mar 2018 o 12:58 TASR

TRENČÍN. Vlani o takomto čase bojovali hokejisti Dukly Trenčín o zotrvanie v najvyššej súťaži, teraz sa radujú z postupu medzi štyri najlepšie tímy súťaže.

Vo štvrťfinále Kaufland play off Tipsport ligy vyradili Popradčanov v najkratšom možnom čase, čím odmietli úvahy o vyrovnanej sérii. Podľa útočníka Petra Sojčíka mužstvu pomohla viera vo víťazstvo aj za nepriaznivého stavu.

Trenčania zvládli prvé dva zápasy na domácom ľade, čím si pred dvojzápasom v Poprade vytvorili ideálnu východiskovú pozíciu. Domácich dostali pod psychologický tlak, ktorý ešte narástol po treťom zápase, ktorý vyhrala opäť Dukla (5:3).

Stav série - 4:0 Trenčín - Poprad 1:0 Trenčín - Poprad 3:1 Poprad - Trenčín 3:5 Poprad - Trenčín 2:3

Štvrtý duel sa vyvíjal skôr pre domácich, ale tí nezúročili ani nádejný stav 2:0. Trenčania odmietli predĺženie série o ďalší domáci zápas a gólmi Petra Sojčíka a Marcela Hossu ukončili sezónu svojho súpera.

"Prvá tretina nám vôbec nevyšla, akoby sme čakali, že nám to Poprad sám odovzdá. V druhej sme však na to veľmi dobre zareagovali, boli sme pohyblivejší a držali sme puk v ich pásme. V tretej časti sme chceli počkať na svoju šancu, ktorá napokon aj prišla. Aj za nepriaznivého stavu sme verili, že to môžeme zvládnuť. Tá viera nám pomohla k obratu," uviedol Sojčík.

Autor dvoch trenčianskych gólov bol rád za svoj príspevok k víťazstvu, v prvom rade ho však tešilo potvrdenie pozície favorita už po minime zápasov.

"Ja som najmä rád, že sme to ukončili v najkratšom možnom čase. Teraz sa teším na oddych, pretože séria bola síce krátka, ale náročná," poznamenal.

Skúsený útočník bol jedným z hráčov, ktorí vlani zažili boje o zotrvanie v najvyššej súťaži. Sezóna 2016/2017 Dukle nevyšla, príliš suverénne neboli jej výkony ani v konfrontácii s prvoligistami.

Prečítajte si tiež: Poprad podal sťažnosť na Trenčín, jeho šéf tiež skritizoval Radivojeviča

Napokon však Tipsport liga v Trenčíne zostala a aj suverénnym postupom cez Poprad dáva Dukla zabudnúť na vlaňajšie patálie.

"Po minulej sezóne, ktorá nám absolútne nevyšla, sme ukázali, že hokej vieme hrať a že vieme zvládnuť aj sériu v play off. Všetci teraz veríme, že tak skoro neskončíme," poznamenal Sojčík.

Na jeho myšlienku nadviazal aj strelec postupového gólu Marcel Hossa, ďalší z pamätníkov záchranárskych prác: "V hokeji aj v živote človek zažíva vzostupy aj pády. Je to pre nás príjemný skok a naďalej si musíme veriť."

Už úvod sezóny 2017/2018 nabil fanúšikov pozitívnou energiou a tá graduje aj po postupe cez Poprad. Na otázku, či je expresný postup signálom, že s Trenčínom treba počítať v boji o titul, má Hossa jasnú odpoveď: "Určite áno."