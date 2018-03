Myslivečková s Csölleyom boli po čistej jazde spokojní. Do finále však nepostúpili

Slováci budú chýbať v sobotňajších voľných tancoch medzi elitnou dvadsiatkou.

23. mar 2018

MS v krasokorčuľovaní 2018 - Miláno (Tal.):

Tance na ľade - krátky tanec:

1. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron Francúzsko 83,73 b. 2. Madison Hubbellová, Zachary Donohue USA 80,42 3. Kaitlyn Weaverová, Andrew Poje Kanada 78,31 4. Anna Cappelliniová, Luca Lanotte Taliansko 77,46 5. Madison Chocková, Evan Bates USA 75,66 25. Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley Slovensko 55,54 - nepostúpili do voľného tanca

MILÁNO. Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley neuspeli na majstrovstvách sveta v Miláne v piatkovom krátkom tanci.

Ich výkon ocenili rozhodcovia známkou 55,54 bodov a už po odjazdení 27 párov z 31 bolo jasné, že Slováci budú chýbať v sobotňajších voľných tancoch medzi elitnou dvadsiatkou.

Domáce prostredie nepomohlo

Slovenským tanečníkom nepomohol ani fakt, že jazdili v "domácom" prostredí, keďže sa pripravujú s ich talianskymi trénermi Barbarou Fusarovou Poliovou, Stefanom Carusom a Robertom Pelizzollom práve v Miláne.

20. miesto obsadili Csölley a Myslivečková na ZOH 2018 v Pjongčangu.

Za osobným maximom 59,75 zo ZOH 2018 v Pjongčangu, kde postúpili do voľných jázd a skončili na konečnom 20. mieste, zaostali o vyše 4 body.

Po krátkom programe však boli spokojní. "Podarila sa nám čistá jazda," povedala v mixzóne 28-ročná Myslivečková.

"Dôležité bolo zajazdiť čisto, aj prvá reakcia trénerov bola, že sme spravili maximum. Olympijský krátky program bol lepší, ale aj tento bol jeden z najlepších," dodal 27-ročný Csölley.

Myslivečkovú trápi rameno

Partnerku do veľkej miery limitovalo zranenie ramena. Počas úpravy ľadu sa na veľkej obrazovke štadióna objavil aj záber na ňu, ako jej rameno tejpuje fyzioterapeut.

"Ja to rameno cítim sedem dní v týždni, 24 hodín denne, nie je to niečo, na čo by sa dalo zabudnúť. Ak to mám zatejpované, tak stabilita je väčšia, ale hybnosť menšia," vysvetlila.

O ďalšej budúcnosti slovenskí reprezentanti ešte nechceli hovoriť. "Dali sme si čas, že si to premyslíme po svetovom šampionáte," uviedla Myslivečková.

Na milánskom šampionáte sa Slovákom nedarilo. Do voľných jázd nepostúpila už v stredu ani Nicole Rajičová.

Dvadsaťdvaročná slovenská sólistka bojovala so zranením, po dvoch pádoch v KP skončila až na 27. mieste a nepostúpila do 24-člennej svetovej elity.