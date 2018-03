Ufa si vypracovala postupový mečbal, Kazaň postúpila do semifinále play off

Salavat Julajev Ufa porazila Traktor Čeľabinsk 1:0.

23. mar 2018 o 18:08 (aktualizované 23. mar 2018 o 19:56) TASR

MOSKVA. Hokejisti Salavatu Julajev Ufa zvíťazili v piatkovom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie KHL na nad Čeľabinskom 1:0 a v sérii na zápasy vedú 3:2.

Hokejisti Kazane zvíťazili v piatkovom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie KHL nad Metallurgom Magnitogorsk 3:1 a sériu na zápasy rozhodli vo svoj prospech v pomere 4:1. Kazaň postúpila do semifinále play off KHL.

KHL 2017/2018 - play off:

Salavat Julajev Ufa - Traktor Čeľabinsk 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 54. Burdasov

/stav série: 3:2/

AK Bars Kazaň - Metallurg Magnitogorsk 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Góly: 1. Tkačov, 5. Kosov, 23. Sekáč - 7. Wolski

/konečný stav série: 4:1/