ONLINE: Kuzminová môže získať ešte dva glóbusy, čaká ju stíhačka

23. mar 2018 o 0:00 SME.sk

BRATISLAVA. Súčasťou programu finále Svetového pohára 2017/2018 v biatlone v ruskom Ťumeni sú aj stíhacie preteky žien.

Anastasia Kuzminová skončila v piatkovom šprinte dvanásta a získala tak malý glóbus za túto disciplínu, do stíhačky si však vyrobila problémy.

Do nej totiž biatlonistky štartujú s časovými rozostupmi podľa výsledkov v šprinte. Slovenka stratila na Domračevovú aj Mäkäräinenovú vyše minúty.

Do stíhacích pretekov vybehne o vyše minútu neskôr ako jej súperky. To môže skomplikovať jej cestu za popredným umiestnením. Slovenská reprezentantka stále bojuje o glóbusy - malý v stíhacích pretekoch, no hlavne veľký za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2017/2018.

Okrem Kuzminovej sa v stíhacích pretekoch predstavia aj ďalšie dve Slovenky - sestry Paulína a Ivona Fialkové.

Preteky sú na programe v sobotu o 15:00 SELČ.

