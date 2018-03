Žilina : Zvolen - Online prenos - Štvrťfinále play off - 6. zápas - Tipsport liga 2017/2018

Sledujte online prenos s nami.

25. mar 2018 o 18:00 SME.sk

BRATISLAVA. Hokejisti Zvolena si môžu zabezpečiť postup do semifinále play off Tipsport ligy 2017/2018. V sérii so Žilinou vyhrávajú 3:2.

O rozhodujúci štvrtý triumf bojujú na ľade Žiliny, šiesty duel štvrťfinálovej série sa hrá od 18:00 a sledovať ho môžete aj na SME.sk.

