Prekvapenia v Miami: Skončili Wozniacka i obe finalistky z Indian Wells

Už v druhom kole turnaja sa skončili ambície viacerých favoritiek.

24. mar 2018 o 8:18 SITA

MIAMI. V piatkových zápasoch 2. kola dvojhry na tenisovom podujatí WTA Premier Mandatory v americkom Miami na Floride sa skončili ambície viacerých favoritiek na čele so svetovou dvojkou Caroline Wozniackou.

Dánska víťazka tohtoročného Australian Open podľahla olympijskej víťazke z Ria de Janeiro Mónice Puigovej z Portorika 6:0, 4:6, 4:6.

Predčasne skončili i obe finalistky predchádzajúceho veľkého turnaja v Indian Wells. Finalistka z Kalifornie Ruska Daria Kasatkinová nasadená ako devätnásta prehrala s 19-ročnou Američankou Sofiou Keninovou 6:3, 2:6, 2:6 a nečakaná šampiónka z Indian Wells, dvadsaťročná Japonka Naomi Osaková, zostala na rakete turnajovej štvorky Ukrajinky Eliny Svitolinovej (4:6, 2:6).

Osakovej víťazná séria sa zastavila na ôsmich zápasoch.

“ Vyhodnotila som to tak, že treba hrať už aj preto, že v predchádzajúcom kole som zdolala Serenu Williamsovú. „ Naomi Osaková, japonská tenistka o tom, že pred zápasom cítila nevoľnosť

Po skončení stretnutia priznala, že pred duelom so Svitolinovou cítila nevoľnosť. "Napriek tomu som si povedala, že nastúpim a skúsim to. Vyhodnotila som to tak, že treba hrať už aj preto, že v predchádzajúcom kole som zdolala Serenu Williamsovú," cituje Naomi Osakovú portál Ženskej tenisovej asociácie.

Naomi Osaková (vľavo) blahoželá k postupu Jeline Svitolinovej. (zdroj: TASR/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MIAMI - 2. kolo:

(dotácia 7 972 535 USD, tvrdý povrch)

Mónica Puigová (Portor.) - Caroline Wozniacka (Dán.-2) 0:6, 6:4, 6:4

Elina Svitolinová (Ukr.-4) - Naomi Osaková (Jap.) 6:4, 6:2

Jelena Ostapenková (Lot.-6) - Tímea Babosová (Maď.) 6:4, 6:4

Venus Williamsová (USA-8) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 7:5, 6:4

Petra Kvitová (ČR-9) - Arina Sobolenková (Biel.) 7:5, 3:6, 6:3

Johanna Kontová (V. Brit.-11) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:4, 6:3

Petra Martičová (Chor.) - Kristina Mladenovicová (Fr.-15) 3:6, 6:4, 6:2

Danielle Collinsová (USA) - CoCo Vandeweghová (USA-16) 6:3, 1:6, 6:1

Sofia Keninová (USA) - Daria Kasatkinová (Rus.-19) 3:6, 6:2, 6:2

Ashleigh Bartyová (Aus.-21) - Claire Liuová (USA) 6:0, 7:6 (0)

Elise Mertensová (Belg.-22) - Bernarda Perová (USA) 7:6 (5), 6:3

Donna Vekičová (Chor.) - Jelena Vesninová (Rus.-24) 6:3, 6:7 (4), 6:1

Daria Gavrilovová (Aus.-26) - Andrea Petkovicová (Nem.) 7:6 (3), 6:4

Maria Sakkariová (Gréc.) - Anett Kontaveitová (Est.-28) 6:4, 6:1

Kiki Bertensová (Hol.-29) - Varvara Lepčenková (USA) 5:7, 7:6 (5), 6:1