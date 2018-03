Trápenie Djokoviča pokračuje, svoj prvý zápas prehral aj v Miami

Moja hra nefunguje, vraví srbský tenista.

24. mar 2018 o 8:33 SITA

MIAMI. Srb Novak Djokovič aj Belgičan David Goffin neprešli cez druhé kolo dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.

Bývalý svetový hráč číslo jeden a teraz nasadená deviatka Novak Djokovič nestačil na Francúza Paireho 3:6, 4:6.

David Goffin nasadený ako siedmy uhral proti Portugalčanovi Joaovi Sousovi za 61 minút iba jeden gem /0:6, 1:6/.

"Snažím sa, ale momentálne mi to nejde podľa predstáv. Moja hra nefunguje. Nie som z toho nadšený, no prehral som s lepším hráčom," povedal Novak Djokovič, víťaz dvanástich grandslamových turnajov a tridsiatich podujatí so statusom ATP Masters 1000, na webe ATP.

Rovnako hneď úvodný zápas nezvládol Srb ani nedávno na podujatí v Indian Wells, kde nestačil na japonského kvalifikanta Tara Daniela.

Do tretieho kola v Miami postúpil Argentínčan Juan Martín Del Potro.

Šampión z Indian Wells nasadený ako piaty zdolal Holanďana Robina Haaseho po vyše dvojhodinovom boji 6:4, 5:7, 6:2.

MIAMI - 2. kolo:

(dotácia 7 972 535 USD, tvrdý povrch)

Marin Čilič (Chor.-2) - Pierre-Hugues Herbert (Fr.) 7:5, 6:3

Grigor Dimitrov (Bul.-3) - Maximilian Marterer (Nem.) 4:6, 6:2, 6:1

Juan Martín Del Potro (Arg.-5) - Robin Haase (Hol.) 6:4, 5:7, 6:2

Joao Sousa (Portug.) - David Goffin (Belg.-7) 6:0, 6:1

Benoit Paire (Fr.) - Novak Djokovič (Srb.-9) 6:3, 6:4

Michael Mmoh (USA) - Roberto Bautista-Agut (Šp.-12) 7:6 (4), 2:6, 6:4

Diego Schwartzman (Arg.-13) - Nicolás Jarry (Čile) 6:3, 6:1

John Isner (USA-14) - Jiří Veselý (ČR) 7:6 (3), 1:6, 6:3

Čchung Hje-on (Kór. rep.-19) - Matthew Ebden (Aus.) 6:3, 7:5

Milos Raonic (Kan.-20) - Mikael Ymer (Švéd.) 6:3, 6:3

Filip Krajinovič (Srb.-22) - Liam Broady (V. Brit.) 6:3, 6:2

Michail Južnyj (Rus.) - Gilles Muller (Lux.-23) 4:6, 6:4, 6:2

Jared Donaldson (USA) - Feliciano López (Šp.-25) 6:4, 6:2

Kei Nišikori (Jap.-26) - John Millman (Aus.) 7:6 (4), 4:6, 6:3

Vasek Pospisil (Kan.) - Andrej Rubľov (Rus.-27) 7:6 (5), 6:4

Jérémy Chardy (Fr.) - Richard Gasquet (Fr.-30) 7:5, 6:1