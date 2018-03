Naposledy im dal gól Lobotka. Obrana Angličanov zastavila i Holandsko

Anglicko v prípravnom zápase zdolalo Holandsko 1:0 a nedostalo gól už v piatom zápase za sebou.

24. mar 2018 o 9:37 SITA

AMSTERDAM. Anglická futbalová reprezentácia je po triumfe nad Holandskom (1:0) v piatkovom prípravnom medzištátnom dueli v Amsterdame už sedem zápasov bez prehry a jej obrana nebola prekonaná v piatich vystúpeniach.

Dohromady neinkasovala 537 minút.

Boli to Slováci, presnejšie Stanislav Lobotka, kto v septembri minulého roka naposledy strelil gól Angličanom v kvalifikácii o postup na MS 2018.

V zápase proti Holandsku o všetkom rozhodla 59. minúta, keď 25-ročný ofenzívny stredopoliar Manchestru United Jesse Lingard napriahol spoza šestnástky a prízemnou strelou k žrdi zaznamenal v deviatom štarte za Albion svoj prvý gól.

Rozhodca Jesús Gil Manzano zo Španielska uprel hosťom jedenástku, keď Marcusa Rashforda (nastúpil v základe namiesto zraneného Harryho Kana) v šestnástke jasne fauloval Matthijs de Ligt za pomoci brankára Jeroena Zoeta.

Zápas veľa futbalovej krásy ani gólových príležitostí nepriniesol. Tréner Gareth Southgate experimentoval napríklad s trojčlennou obranou na pravej strane s Kylem Walkerom a vyšlo mu to. Práve Walkera označila BBC za muža zápasu.

"Obranná trojica bola skvelá a brankár (Jordan Pickford z Evertonu, pozn.) taktiež. Boli schopní hrať zozadu, pokojne a s inteligenciou. Bol to dobrý test. Je však viacero vecí, ktoré by sme chceli vidieť v nasledujúcom zápase s Talianskom, na ktorých by sme mali zapracovať,“ cituje BBC Southgatea.

video //www.youtube.com/embed/jELDz3Urf8M

Ronald Koeman viedol holandskú reprezentáciu prvý raz, jeho zverenci však v stretnutí veľa neukázali. Z viacerých povolaných novicov postavil v základnej jedenástke iba Hansa Hateboera z Atalanty Bergamo.

Ako striedajúceho potom vytiahol skúseného Ryana Babela. A v závere duelu poslal na ihrisko aj ďalšieho debutanta, útočníka AZ Alkmaar Wouta Weghorsta. Holanďanom to ale nebolo platné.

“ Robilo nám problém niečo vytvoriť. „ Ronald Koeman, tréner Holandska

"Robilo nám problém niečo vytvoriť. Videl som aj dobré veci, obrana si počínala dobre, najmä Matthijs de Ligt, ale videl som aj veci, ktoré musíme zlepšiť,“ tlmočil portál football-oranje.com hodnotenie trénera Ronalda Koemana.

Anglicku sa podarilo zdolať Holandsko prvý raz od ME 1996, ukončilo tak sériu siedmich duelov bez víťazstva nad týmto súperom. Na druhej strane, v Amsterdame neprehralo v žiadnom zo svojich siedmich vystúpení.