Španieli nevyhrali v Nemecku už 83 rokov, prípravný zápas sa skončil remízou

V prestížnom zápase sa zrodil výsledok 1:1.

24. mar 2018 o 10:24 SITA

DÜSSELDORF. V piatkovom prestížnom prípravnom dueli medzi futbalistami Nemecka a Španielska sa v Düsseldorfe zrodila remíza 1:1.

Do súboja ostatných dvoch svetových šampiónov lepšie vstúpili hostia. Tí sa v šiestej minúte ujali vedenia zásluhou kanoniera FC Valencia Rodriga Morena, ktorého prihrávkou za obranu našiel barcelonský špílmacher Andrés Iniesta.

V 35. minúte sa postaral o vyrovnanie krásnou strelou spoza šestnástky útočník Bayernu Mníchov Thomas Müller.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Rusko doma hladko podľahlo Brazílii, Kolumbia otočila zápas a porazila Francúzsko

Stretnutie sa napokon mohlo skončiť triumfom ktoréhokoľvek tímu, ale obidvaja brankári - Marc-André ter Stegen aj David De Gea - predviedli viacero kvalitných zákrokov.

Nerozhodný výsledok znamená, že Nemecko aj Španielsko natiahli svoje série bez prehry, ktoré sa začali ešte vo vyraďovacej fáze ME 2016 vo Francúzsku.

Nemci sú fyzicky silnejší

Nemci pred vlastným publikom neprehrali so Španielmi siedmy zápas po sebe. Ostatný raz na nich doma nestačili ešte 12. mája 1935, duel v neďalekom Kolíne nad Rýnom sa vtedy skončil výhrou Španielska 2:1.

"Nemecko je fyzicky silnejšie a rýchlejšie mužstvo, má plynulejší prechod do útoku. V úvodných 30 minútach sme dokázali hru protivníka eliminovať, keďže sme hrali v rýchlosti a využívali šírku ihriska. Nemci dokážu veľa nabehať, vtedy sú nebezpečnejší. Napriek tomu sme mali šancu na strelenie druhého gólu," vyhlásil španielsky tréner Julen Lopetegui.

Päťdesiatjedenročný Bask bol po ťažkej previerke pred MS 2018 spokojný s hrou svojho mužstva. "Pre divákov to bolo príjemné stretnutie na pozeranie. Každý tím hral svojím štýlom, na trávniku sa objavilo mnoho dobrých hráčov."

"Hrať proti najlepším na svete je veľmi pekná výzva. Ani jeden tím nebral tento duel ako priateľský, ale som istý, že na svetovom šampionáte by to vyzeralo inak," doplnil účastník MS 1994 v USA.

Bol na nich v pozícii tretieho brankára.

Thomas Müller (druhý sprava) strieľa gól do siete Španielska. (zdroj: TASR/AP)

Ramos útočí na Casillasa

Julen Lopetegui proti Nemecku postavil až šiestich hráčov Realu Madrid. Jeden z nich, kapitán Sergio Ramos, nastúpil na jubilejný 150. zápas v reprezentácii a pomaly dobieha rekordéra Ikera Casillasa (167).

Tridsaťjedenročný Sergio Ramos si pri dosiahnutí tohto míľnika spomenul na niekdajšieho, už nebohého trénera Španielska Luisa Aragonésa, pod ktorého vedením v roku 2005 debutoval, a taktiež na bývalého spoluhráča z FC Sevilla Antonia Puertu, ktorý v roku 2009 skonal počas ligového zápasu s Getafe.

"Rád by som osobitne poďakoval Luisovi. Antonio je tu vždy so mnou. Keď som si pred trinástimi rokmi prvýkrát obliekol reprezentačný dres, bolo to niečo neuveriteľné. Nastúpiť za Španielsko 150-krát je ako sen. Je to zásluha všetkých - trénerov, spoluhráčov aj fanúšikov," povedal podľa webu denníka Marca Ramos, ktorý priznal, že jeho cieľom je prekonať terajšie maximum Casillasa.

Remíza je spravodlivý výsledok

“ Z celkového pohľadu je to spravodlivý výsledok. Bol to dobrý zápas, naše výkony začínajú naberať solídne parametre. „ Toni Kroos, futbalista Nemecka

Aj nemecký tréner Joachim Löw bol spokojný s predvedenou hrou svojich zverencov, avšak zároveň dodal, že do začiatku majstrovstiev ešte vidí veľký priestor na zlepšenie.

"Myslím si, že to bol skvelý test pre oba tímy. Z tohto zápasu sa môžeme mnohé naučiť. Preto chceme hrať proti najlepším mužstvám ako Španielsko či Brazília. Stále máme čo zlepšovať, ani jeden zo súperov nevytiahol všetky ´esá z rukáva´," povedal 58-ročný Löw podľa oficiálnej stránky Nemeckého futbalového zväzu (DFB).

Zarmútilo ho zranenie kapitána Samiho Khediru, ktorý v úvode druhého polčasu musel nútene prepustiť miesto na trávniku Ilkayovi Gündoganovi.

Stredopoliar Nemcov Toni Kroos sa domnieva, že remíza v dueli futbalových superveľmocí je v poriadku. "Z celkového pohľadu je to spravodlivý výsledok. Bol to dobrý zápas, naše výkony začínajú naberať solídne parametre."