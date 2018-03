Messi a Agüero pre zranenia nehrali, Argentína aj tak zdolala Taliansko

Futbalisti Argentíny vyhrali v prípravnom dueli v Manchesteri 2:0.

24. mar 2018 o 10:36 SITA

MANCHESTER. Argentínski futbalisti nastúpili v piatkovej príprave proti Talianskom bez dvoch svojich hviezd Lionela Messiho a Sergia Agüera.

Prečítajte si tiež: Rusko doma hladko podľahlo Brazílii, Kolumbia otočila zápas a porazila Francúzsko

V Manchesteri aj tak zvíťazili 2:0.

Argentínske góly na Etihad Stadium do siete 40-ročného Gianluigiho Buffona (rozmyslel si to s koncom reprezentačnej kariéry, pozn. red) strelili v záverečnej štvrťhodine hry stredopoliari Ever Banega a Manuel Lanzini. A to ešte v závere prvého polčasu Buffon zneškodnil veľkú šancu Gonzala Higuaína.

Na tréningu mal bolesti

Dôvodom absencie Messiho boli svalové problémy, ktoré by však nemali byť zásadnejšieho charakteru. "Mám už istý čas problémy s priťahovačom. Aj na ostatnom tréningu som cítil, že ma to bolí, preto sme sa rozhodli nehrať za každú cenu," vysvetlil Lionel Messi pre TyC Sports.

Jeden z dvojice dlhodobo najlepších futbalistov na svete dodal, že do začiatku majstrovstiev sveta zostáva ešte dosť času.

"Áno, chcel som hrať, ale nemusel. Najbližšie však proti Španielom by som už chcel nastúpiť," doplnil ofenzívny ťahúň FC Barcelona.

Agüera trápi koleno

Ďalší hviezdny divák v hľadisku Etihad Stadium bol Sergio Agüero, ktorý má problémy s kolenom. Podľa všetkého by útočník miestneho City nemal nastúpiť ani najbližšie v Madride proti Španielom.

To však Agüerovi nebránilo, aby s reprezentačnými spoluhráčmi strávil niekoľko dní počas prípravy vo futbalovej akadémii Citizens. Plnohodnotne v tréningu sa ale autor tridsiatich gólov z tejto sezóny neobjavil.

"Zatiaľ nemôže trénovať s ostatnými, dôvodom je jeho ľavé koleno," informovala Argentínska futbalová federácia na twitteri.

video //www.youtube.com/embed/uJbbciue9kM