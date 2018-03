Portugalci ešte v 90. minúte prehrávali. Potom Ronaldo otočil výsledok

Futbalisti Portugalska zdolali v príprave Egypt 2:1.

24. mar 2018 o 11:23 SITA

ZÜRICH. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si perfektnú streleckú formu z Realu Madrid preniesol aj do reprezentácie.

Dvomi hlavičkovými zásahmi v nadstavenom čase v piatok zariadil víťazstvo úradujúcich majstrov Európy (2:1) v príprave nad Egypťanmi.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Stíha Puskása

Na neutrálnej pôde vo švajčiarskom Zürichu viedol severoafrický tím od 56. minúty zásluhou kanoniera FC Liverpool Mohameda Salaha.

Zdalo sa, že sa im podarí pokoriť úradujúcich majstrov Európy. Lenže v druhej a štvrtej minúte nadstaveného času prišli chvíle Cristiana Ronalda a jeho dva góly na konečných 2:1.

Prečítajte si tiež: Rusko doma hladko podľahlo Brazílii, Kolumbia otočila zápas a porazila Francúzsko

"Necítime sa ako favoriti majstrovstiev sveta, ale ako mužstvo, ktoré sa v každom zápase snaží a bojuje o víťazstvo. Dôležití sú preto všetci hráči, aj ten najlepší Cristiano Ronaldo," uviedol tréner Portugalska Fernando Santos na tlačovej konferencii po stretnutí prostredníctvom videa na webe goal.com.

Tridsaťtriročný Ronaldo dosiahol 80. a 81. gól reprezentačnej kariéry, čím sa posunul na tretiu priečku najúspešnejších strelcov histórie v národnom drese.

Aktuálne najlepší hráč planéty sa dostal pred Japonca Kunišigeho Kamamota, ktorý v rokoch 1964 - 1977 strelil 80 gólov.

Pred Cristianom Ronaldom sú na pomyselnom pódiu už len legendárny Maďar Ferenc Puskás s 84 zásahmi za Maďarsko a Španielsko a zdanlivo neprekonateľný 109-gólový líder historického poradia Ali Daei z Iránu.

Cristiano Ronaldo opäť potvrdil svoju extratriedu. (zdroj: TASR/AP)

Beto o Ronaldovi: Je požehnaním, že ho máme

Rodák z Madeiry zaznamenal v tomto kalendárnom roku v 14 súťažných vystúpeniach na klubovej a reprezentačnej úrovni už 23 zásahov.

Dovedna v sezóne 2017/2018 nastrieľal 43 gólov. Portugalského kouča Fernanda Santosa však takáto produktivita neprekvapila. "Toto je Ronaldo, on a góly patria k sebe," doplnil 63-ročný rodák z Lisabonu.

"Je naším šťastím mať v tíme najlepšieho hráča na svete. Vďaka nemu sme zlomili zápas a dosiahli víťazstvo. Celé snaženie tímu vyvrcholilo jeho dvoma gólmi. Cristiano je hráč, ktorý robí rozdiel, a to, že ho máme, je pre nás požehnaním," myslí si portugalský gólman Beto, ktorý odchytal celý zápas.

"Bolo to víťazstvo celého kolektívu, odviedli sme tvrdú prácu a úspešne sme vstúpili do prípravného obdobia pred MS. Teraz máme ďalší zápas s Holandskom (v pondelok 26. marca v Ženeve, pozn.), bude to skúška ohňom."