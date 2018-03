Matej Tóth vyhral vo svetovom výkone roka a splnil limit na ME

Slovenský chodec ovládol Dudinskú päťdesiatku s časom 3:42:49 h.

Dudinská päťdesiatka:

Muži - 50 km (25 štartujúcich):

1. Matej Tóth SR 3:42:46 h 2. Veli-Matti Partanen Fínsko 3:44:43 h 3. Jarkko Kinnunen Fínsko 3:54:26 h 4. José Montana Kolumbia 3:55:48 h 5. Arnis Rumbenjeks Lotyšsko 4:00:06 h 6. Tadas Šuškevičius Litva 4:00:40 h 7. Dušan Majdán SR 4:01:15 h 15. Peter Tichý SR 4:57:38 h

Ženy - 50 km (9 štartujúcich):

1. Mária Katerinka Czaková SR 4:14:25 h 2. Agnieszka Ellwardová Poľsko 4:32:47 h 3. Helena Adreopoulouová Grécko 4:41:44 h

DUDINCE. Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth sa stal víťazom 37. ročníka medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka. Vyhral vo svetovom výkone roka 3:42:49 hod. Tento čas je zatiaľ neoficiálny.

Tridsaťpäťročný nitriansky rodák Tóth sa do histórie podujatia zapísal po Poliakovi Rafalovi Augustynovi ako druhý trojnásobný víťaz.

Predtým triumfoval v rokoch 2011 a 2015.

Druhá a tretia priečka v sobotu v Dudinciach patrili Fínom v poradí Veli-Matti Partanen (3:44:43 h) a Jarkko Kinnunen (3:54:26 h).

Získal štvrtý titul majstra Slovenska

Pre Mateja Tótha bola sobotňajšia Dudinská päťdesiatka prvým chodeckým maratónom od zisku zlata na OH v Riu v auguste 2016.

Od úvodných metrov kráčal vpredu najskôr s Fínom Velim-Mattim Partanenom, ale približne od 10 kilometra bol na čele už osamotene.

Tóth získal prémiu 1000 eur a vybojoval si štvrtý titul majstra Slovenska na tejto trati. Chodec banskobystrickej Dukly splnil aj limit na augustové majstrovstvá Európy v Berlíne (4:08:00 h).

To isté platí aj o ďalšom slovenskom reprezentantovi Dušanovi Majdánovi, ktorý finišoval na siedmej pozícii s časom 4:01:15 h.

“ Ťažko sa opisujú moje pocity. Pre niekoho je to možno obyčajná Dudinská päťdesiatka, no pre mňa sú to akoby olympijské hry. „ Matej Tóth, slovenský chodec

"Dudince nesklamali, išli sme v skvelej atmosfére. Mám za sebou dobré a bezproblémové preteky, vôbec som sa netrápil, nemusel som bojovať s nijakou krízou. Jediné, čo mi dalo zabrať trochu svalovo, boli obrátky v posledných troch-štyroch kolách," vravel dojatý Matej Tóth na špecializovanom webe atletika.sk.

"Prežívam eufóriu, bolo to dnes pre mňa veľmi dojímavé. Ťažko sa opisujú moje pocity. Pre niekoho je to možno obyčajná Dudinská päťdesiatka, no pre mňa sú to akoby olympijské hry,“ dodal Tóth.

Czaková výrazne zlepšila slovenský rekord

V ženskej súťaži zvíťazila Slovenka Mária Katerinka Czaková (4:14:25 h). Tento výkon znamená takmer polhodinové zlepšenie slovenského rekordu Henriety Rusnákovej (4:44:09) z roku 2003.

Zároveň ide o šieste miesto v historických tabuľkách. "Teším sa z toho, že som premiérovú päťdesiatku zašla výborne, s dobrými pocitmi, bez známok vyčerpania. Som šťastná, že sa mi v závere dokonca podarilo zrýchľovať," vravela Czaková, ktorú trénuje duo Matej Spišiak - Martin Pupiš.

"Takto dobre som išla naposledy pred tromi rokmi v Poděbradoch, keď som si na dvadsiatke utvorila osobný rekord 1:32:23 h,“ dodala a pokračovala:

"Nemôžem povedať, že som sa bála, ale mala som pred päťdesiatkou rešpekt. Na druhej strane som sa tešila, aj keď som nevedela, do čoho presne idem. Doteraz som v jednom kuse išla najviac 40 kilometrov na tréningu.“