Slováci namiesto Angličanov na MS? Neverím, že by nešli, tvrdí Kozák

Britská premiérka pohrozila, že pre otrávenie agenta Skripaľa nemusia ísť futbalisti na šampionát do Ruska.

24. mar 2018 o 22:12 SITA

BRATISLAVA. Po niekoľkotýždňovej diplomatickej slovnej prestrelke medzi Londýnom a Moskvou, ku ktorej došlo po otrávení bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, sa vyhrážky z oblasti zahraničnej politiky preniesli aj do športu. Konkrétne do toho najpopulárnejšieho - do futbalu.

Anglická premiérka Theresa Mayová pohrozila Rusku, že pre kauzu Skripaľ odrieknu nielen plánovanú návštevu členov kráľovskej rodiny a diplomatov, ale aj účasť futbalistov na MS 2018 (14. júna - 15. júla).

Minister zahraničných vecí Veľkej Británie Boris Johnson zašiel so slovnými útokmi na Moskvu a vedenie ruského štátu ešte ďalej. Ruského prezidenta Vladimíra Putina prirovnal k Adolfovi Hitlerovi a jeho diktátorskému vplyvu na OH 1936 v Berlíne. Niekdajší výkonný riaditeľ anglických futbalových klubov FC Chelsea a FC Liverpool Christian Purslow dokonca vyzval Anglicko, Francúzsko, Španielsko a Nemecko k bojkotu MS v Rusku.

Z tohto prehľadu výrokov z nedávnych dní vidieť, že konflikt pre otrávenie Skripaľa v juhovýchodnom Anglicku, z ktorého politici z Britských ostrovov obviňujú Rusko, respektíve konkrétne Vladimíra Putina, sa rozrastá do nebývalých rozmerov.

Kozák: Ak by nešli Angličania, mali by sme ísť my

A zhodou okolností sa do tohto diania nechtiac dostali aj slovenskí futbalisti, ktorí by údajne mohli nahradiť na MS v Rusku práve Angličanov.

Samozrejme, všetko iba v prípade, ak by vo futbalovom svete vždy platili dopredu prijaté zásady. A ak by Angličania na MS v Rusku naozaj pre spomenuté otrávenie Skripaľovcov (otca a dcéry) nehrali.

"Ja si myslím, že politika do športu nepatrí. Bola by to veľmi veľká rana najmä pre anglických futbalových fanúšikov. Stačí si pozrieť, koľko ich týždeň čo týždeň chodí v Anglicku na futbal. Nechce sa mi veriť, že by to Angličania dopustili, že by k tomu naozaj došlo," reagovaltréner SR Ján Kozák.

“ Ak by to Angličania naozaj odriekli, mali by sme tam byť my. Lenže vo futbale sa stáva všeličo. Treba si uvedomiť, že sú tam silnejšie národné asociácie... „ Ján Kozák, tréner Slovenska

"Neverím tomu, že by sa to naozaj stalo," zdôraznil Ján Kozák a po krátkom zamyslení pokračoval:

"Ale, ak by k tomu naozaj došlo, potom by sme na svetový šampionát mali ísť my. Z našej skupiny by mal postúpiť jeden tím. Ak by to Angličania naozaj odriekli, mali by sme tam byť my... Lenže vo futbale sa stáva všeličo... Treba si uvedomiť, že sú tam silnejšie národné asociácie..."

Iný argument neexistuje

Ján Kozák mal hneď poruke aj vysvetlenie, prečo by bojkotujúcich Angličanov mali nahradiť práve Slováci. "Ak by sa rozhodovalo podľa toho, že na MS by mal z každej kvalifikačnej skupiny postúpiť víťaz, v prípade anglickej neúčasti by sme tam mali byť my. V skupine sme predsa skončili hneď za nimi," vravel.

"K priamemu postupu nám chýbal bod, respektíve jeden gól. Tak by to bolo spravodlivé. Lebo iný argument, aký som teraz povedal, predsa neexistuje."

"Uvidíme, čo nám prinesie ďalší vývoj. Počkajme si na to, čo sa bude okolo momentálne napätých rusko-anglických vzťahov ďalej diať," dodal Kozák.