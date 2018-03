Pánik dal gól a na ďalší prihral, jeho tím však zbabral poslednú tretinu

Arizona viedla na ľade Floridy 2:0, prehrala 2:4.

25. mar 2018 o 6:49 (aktualizované 25. mar 2018 o 7:57) SITA

BRATISLAVA. V presilovej hre šikovne clonil brankárovi súpera. Keď potom vystrelil jeho spoluhráč Derek Stepan, zmenil smer jeho pokusu.

Puk skončil v sieti. Slovenský útočník Richard Pánik zvyšoval vedenie Arizony na ľade Floridy Panthers už na 2:0. Lenže Coyotes skvelo rozohraný zápas nedoviedli do víťazného konca. V záverečnej tretine inkasovali štyri góly.

Napokon prehrali 2:4.

Dvadsaťsedemročný Pánik si okrem gólu pripísal aj asistenciu pri úvodnom zásahu svojho tímu. A potvrdil zlepšenú formu v novom pôsobisku.

Skóroval v troch z posledných štyroch duelov. Celkovo má v tejto sezóne na konte v 65 stretnutiach 29 bodov za 11 gólov a 18 prihrávok.

Úspech ich stál aktívny začiatok

Florida zostala v hre o zisk divokej karty do play off. Za zatiaľ posledným virtuálne postupujúcim New Jersey stále zaostáva o tri body.

Má však dva zápasy k dobru.

"V prvej tretine sme nemali nohy, ale nenechali sme sa tým zlomiť a hľadali sme odpoveď. S pribúdajúcim časom to už išlo," vravel kouč Panthers Bob Boughner pre oficiálnu stránku súťaže.

Coyotes nepomohol ani výborný výkon brankára Darcyho Kuempera, ktorý si do štatistík pripísal 43 úspešných zákrokov. Arizona napriek prehre má z posledných 20 zápasov veľmi solídnu bilanciu 13-5-2.

"Začali sme priveľmi aktívne a potom sa niektorí chlapci unavili. Súper v poslednej dvadsaťminútovke poriadne zatlačil a my sme nemali nárok jeho tempu odolávať," priznal tréner Coyotes Rick Tocchet.

Sekera asistoval pri víťaznom góle

K triumfu Edmontonu nad Los Angeles 3:2 prispel aj slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý si pripísal asistenciu pri víťaznom góle McDavida.

Pre tridsaťjedenročného Sekeru je to len piaty bod za piatu prihrávku v tejto sezóne. Jej väčšiu časť však vynechal pre zranenie kolena.

Jaroslav Halák inkasoval dva góly na domácom ľade od Chicaga a Islanders prehrali s Blackhawks 1:3. Posledný gól strelili hostia do prázdnej brány.

Slovák kryl 22 z 24 pokusov súpera a mal 91,7-percentnú úspešnosť zásahov.

Halák mal smolu pri druhom góle hostí, keď sa puk po strele Brandona Saada odrazil od zadného plexiskla až tak nešťastne, že slovenský gólman nevedel, kde je. Saad potom skóroval z ťažkého uhla aj s pomocou ďalšieho odrazu puku, tentoraz od Halákovej korčule.

"Asi sa to odrazilo od stĺpika alebo niečoho podobného. Nemal som tušenie, kde sa puk nachádza. Už sa mi to párkrát v tejto sezóne stalo, je to frustrujúce," cituje Haláka portál NHL.

"Bol to náročný zápas, no predviedli sme niekoľko dobrých vecí. Každé víťazstvo chutí skvelo," povedal tréner Blackhawks Joel Quenneville.

Jeho tím však už skôr prišiel o šancu na účasť v play off. A vo vyraďovacej fáze sa zrejme nevyskytnú ani Islanders, ich šanca je skôr už len teoretická.

"Je to frustrujúce," priznal kapitán Islanders John Tavares. "Mali sme dostatok šancí, ale nedokázali sme ich využiť. Nevieme odohrať koncentrovane celých 60 minút a predvádzať výkony, ktoré nám prinesú úspechy."

Tatar ani Jurčo nebodovali

Tomáš Jurčo strávil v drese Chicaga na ľade niečo viac ako dvanásť minút, ale nebodoval. Naprázdno vyšiel v treťom stretnutí za sebou.

Dôvod na radosť nemal ani Tomáš Tatar z Vegas Golden Knights, nováčik po dráme neuspel na ľade Colorada a prehral po samostatných nájazdoch.

Marián Gáborík za Ottawu pre zatiaľ nešpecifikované zranenie nenastúpil.

Tomáš Tatar (s číslom 90) bojuje o puk s kapitánom Colorada Gabrielom Landeskogom. (zdroj: TASR/AP)

NHL - sobota:

Colorado - Vegas 2:1 sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 14. Söderberg (Compher, Kerfoot), rozhodujúci samostatný nájazd premenil Landeskog - 42. Audy-Marchessault (Theodore)

/Tomáš Tatar (Vegas) odohral 13:16 minúty, vyslal dve strely na bránu, zaznamenal jeden plusový bod a zblokoval jeden pokus súpera/

San Jose - Calgary 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Góly: 8. Dillon (Tierney, Meier), 10. Hansen (Burns, Goodrow), 29. Evander Kane (Tierney), 31. Braun (Couture, Melker Karlsson), 53. Evander Kane (Pavelski, Dillon) - 13. Michael Stone (Ferland, Stewart)

Columbus - St. Louis 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 35. Cam Atkinson - 3. Steen (Berglund, Brodziak), 30. Vladimir Tarasenko (Brayden Schenn, Jaden Schwartz)

Florida - Arizona 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Góly: 47. Trocheck (J. McGinn, Yandle), 50. Trocheck (Pysyk, Huberdeau), 57. Malgin (Sceviour, Mamin), 60. J. McGinn (Barkov, Trocheck) - 15. Keller (PÁNIK, Stepan), 22. PÁNIK (Stepan, Keller)

/Richard Pánik (Arizona) odohral 16:07 minúty, vyslal dve strely, dal gól, pridal jednu asistenciu, zaznamenal jeden mínusový bod a dva hity/

Montreal - Washington 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Góly: 9. Galchenyuk (De La Rose), 40. Hudon (Jordie Benn, L. Shaw), 50. Hudon (Reilly, Logan Shaw), 59. Gallagher (Drouin, Petry) - 12. Jevgenij Kuznecov (John Carlson, Bäckström), 15. Tom Wilson (Bäckström), 19. Tom Wilson (Bäckström, Burakovsky), 25. Beagle (Orlov, Chiasson), 42. Jevgenij Kuznecov (Bäckström, John Carlson), 45. Oshie (Jakub Jeřábek, Burakovsky)

New Jersey - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 18. Nico Hischier (Will Butcher, Mirco Mueller), 31. Palmieri (Pavel Zacha, Taylor Hall) - 45. Palát (Sergačov, Point)

NY Islanders - Chicago 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Góly: 58. John Tavares (Anders Lee, Hickey) - 23. P. Kane (Sharp, Gustafsson), 25. Saad (Oesterle, Rutta), 59. Seabrook

/Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celé stretnutie, kryl 22 z 24 streleckých pokusov súpera a dosiahol 91,7-percentnú úspešnosť zákrokov/

/Tomáš Jurčo (Chicago) odohral 12:35 minúty, vyslal tri strely na bránu, nebodoval, pripísal si len jeden zablokovaný pokus súpera/

NY Rangers - Buffalo 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Góly: 17. Kreider (Zibanejad, Fast), 19. Vesey (Zuccarello), 24. Pionk (Vesey, K. Hayes), 29. Zibanejad (Kreider, Pionk), 35. Vesey (Spooner, K. Hayes) - 56. Reinhart (Okposo, O´Reilly)

Ottawa - Carolina 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Góly: 10. Bobby Ryan (Dzingel, E. Karlsson), 57. Chabot (Hoffman, Pääjärvi) - 8. Di Giuseppe (Zykov), 38. B. McGinn (Dahlbeck, J. Staal), 49. Hanifin (Aho, Zykov), 50. Skinner (Di Giuseppe), 60. J. Staal (Williams, E. Lindholm)

/Marián Gáborík (Ottawa) nehral/

Toronto - Detroit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Góly: 15. N. Kapanen (Bozak, J. van Riemsdyk), 35. C. Brown (Dermott, Rielly), 48. W. Nylander (Matthews), 53. Kadri (Marleau, Marner) - 25. Larkin (Mantha), 30. Bertuzzi (DeKeyser, Zetterberg), 45. Nielsen (Witkowski, Kronwall)

Minnesota - Nashville 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 23. Eriksson Ek (Marcus Foligno, Winnik), 34. Niederreiter (Zucker, Murphy), 42. Zucker (Eric Staal), 59. Parise (Mikael Granlund) - 9. Ryan Johansen (P.K. Subban, Filip Forsberg)

Edmonton - Los Angeles 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly: 1. Aaberg, 16. McDavid (Rattie, A. Larsson), 25. McDavid (Slepyšev, SEKERA) - 16. Muzzin (Pearson, Carter), 47. Carter (Rieder, Pearson)

/Andrej Sekera (Edmonton) odohral 15:27 minúty, nevystrelil na bránu, ale asistoval pri jednom góle a zblokoval aj tri pokusy súpera/