Philadelphia natiahla víťaznú sériu a po šiestich rokoch môže byť v play off

Výbornú formu má aj Houston, ktorý vyhral ôsmy zápas za sebou.

25. mar 2018 o 7:41 (aktualizované 25. mar 2018 o 10:38) TASR

NEW YORK. Basketbalisti Philadelphie zdolali v noci na nedeľu Minnesotu 120:108 a natiahli sériu víťazstiev v NBA už na šesť zápasov.

V domácom drese zažiaril Ben Simmons, ktorý zaznamenal 15 bodov, 12 doskokov a 13 asistencií a pripísal si jubilejný 10. triple double v sezóne.

Hráči 76ers majú na dosah zabezpečenie si miestenky do play off, bola by ich prvou za posledných šesť rokov.

V ďalšom zápase si domáci Houston poradil s New Orleans 114:91 a dosiahol už ôsmu výhru v sérii. Rockets ako najlepší tím súťaže vybojovali 59. víťazstvo v sezóne, čo je najviac v klubovej histórii.

James Harden prispel k triumfu 27 bodmi.

video //www.youtube.com/embed/0boGIlH-IXo

NBA - sobota:

Philadelphia - Minnesota 120:108

Najviac bodov: Embiid 19, Šarič 18, Belinelli 17, Simmons 15 (13 asistencií, 12 doskokov) - Wiggins 16, Towns a Dieng 15 (obaja 11 asistencií)

Detroit - Chicago 117:95

Najviac bodov: Tolliver 25, Drummond (20 doskokov) a R. Jackson po 15 - Valentine 18, Nwaba 13, Vonleh 12

Orlando - Phoenix 105:99

Najviac bodov: A. Gordon 29 (11 asistencií), Vučevič 24 (11 asistencií), Augustin 15 (10 doskokov) - J. Jackson 18, Len 15, Ulis a Payton po 14

Houston - New Orleans 114:91

Najviac bodov: Harden 27, E. Gordon 19, Capela 18 (16 doskokov) - A. Davis 25, Diallo 15, D. Miller 11

Memphis - Los Angeles Lakers 93:100

Najviac bodov: Harrison 20, M. Gasol 18, Ja. Green 17 (16 doskokov) - Kuzma 25 (10 doskokov), Randle 20 (11 doskokov), Caldwell-Pope 18

Dallas - Charlotte 98:102

Najviac bodov: D. Smith 21, Barnes 18, Ferrell 16 - K. Walker 24, Howard 18 (23 doskokov), Lamb 14