Hráči Winnipegu sa na tréningu pobili, kapitána tréner vykázal z ľadu

Blake Wheeler sa mal pustiť do pästnej výmeny so spoluhráčom Benom Chiarotom.

25. mar 2018 o 11:24 TASR

WINNIPEG. Na sobotňajšom tréningu hokejistov Winnipegu Jets, ktorí patria k najlepším tímom NHL v tejto sezóne, sa iskrilo. Podľa zámorských médií sa do bitky zapojil aj kapitán Blake Wheeler, ktorý si to rozdal s obrancom Benom Chiarotom.

Podľa niektorých zámorských médií tréner Paul Maurice po tomto incidente vykázal Wheelera z tréningu, ale nikto z toho vedu nerobil.

“ Na chvíľu vzplanuli vášne a to je celé. Treba sa potom napiť vody a ísť ďalej, bola to úplne normálne situácia a nič sa nestalo. „ Mark Scheifele, hokejista Winnipegu

"Našou filozofiou je, že trénujeme krátko, ale veľmi intenzívne. Hokej je kontaktný šport a takého niečo sa môže stať. Všetko je v poriadku," povedal Maurice podľa portálu tsn.ca.

Chiarot si po tvrdom súboji vymenil zopár kroščekov s Markom Scheifelem, keď sa do toho zapojil Wheeler a odštartoval pästný súboj. Pri incidente sa našťastie nikto nezranil.

"Chlapské súboje na tréningoch sú bežné," tvrdí Chiarot a pokračuje: "Vždy sa snažíme ísť naplno a s veľkou intenzitou do každého súboja, čo je dobré. V play off sa bude hrať tvrdo a musíme sa na to pripraviť. Už ani neviem ako sa to celé začalo, je to za nami."

"Myslím si, že na druhý deň sa na tom budeme všetci smiať," dodal útočník Adam Lowry. Incident neriešil po tréningu ani Mark Scheifele.

"Máme krátke pamäte, teda aspoň ja určite. Na chvíľu vzplanuli vášne a to je celé. Treba sa potom napiť vody a ísť ďalej, bola to úplne normálne situácia a nič sa nestalo," uzavrel kanadský center.

Winnipeg prežíva vynikajúcu sezónu a pripravuje sa na play off. Prvýkrát v klubovej histórii dosiahli Jets hranicu 100 bodov, sú tretí v Západnej konferencii a druhí v Centrálnej divízii. Hráčom Jets je aj slovenský útočník Marko Daňo, ktorý ale odohral v tomto ročníku len 22 zápasov s bilanciou 2+1.